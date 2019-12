 »   »  Validace certifikátů Let's Encrypt pomocí DNS včetně wildcard

$ dnssec-keygen -a hmac-sha256 -b 256 -n HOST acme-tsig.example.com Kacme-tsig.example.com.+163+33240 $ cat Kacme-tsig.example.com.+163+33240.key acme-tsig.example.com. IN KEY 512 3 163 /GQWpBMMsl5QnYxNaHfCqj5MzURSroW6lgYJqRtN/L0=

Klíč vložíme do konfigurace serveru a povolíme jeho držiteli aktualizovat záznamy v zóně. Pozor na to, že jméno klíče je součástí podepisované zprávy a musí být tedy nastavené na stejnou hodnotu na serveru, jako v klientovi (utilitě nsupdate , kterou budeme provádět vlastní změny v zóně). Na vlastním jménu klíče nezáleží, abychom ale předešli zbytečným kolizím, je dobrou praxí použít libovolné doménové jméno, které máme pod kontrolou.

Pokud používáme BIND, bude konfigurace vypadat takto:

key "acme-tsig.example.com." { algorithm hmac-sha256; secret "/GQWpBMMsl5QnYxNaHfCqj5MzURSroW6lgYJqRtN/L0="; }; zone "example.com." IN { type master; file "named.example.com"; update-policy { grant acme-tsig.example.com. name _acme-challenge.example.com. txt; grant acme-tsig.example.com. name _acme-challenge.www.example.com. txt; }; };

Pokud používáte Knot DNS, bude stejné nastavení vypadat takto:

key: - id: "acme-tsig.example.com" algorithm: "hmac-sha256" secret: "/GQWpBMMsl5QnYxNaHfCqj5MzURSroW6lgYJqRtN/L0=" acl: - id: acme_update action: update update-type: TXT update-owner: name update-owner-name: [_acme-challenge.example.com., _acme-challenge.www.example.com.] update-owner-match: equal zone: - domain: "example.com" acl: acme_update …

To je z hlediska serveru vše, klient se znalostí sdíleného tajemství je teď schopen měnit patřičné záznamy.

Získání certifikátu

V první řadě budeme potřebovat klienta, který dokáže komunikovat s certifikační autoritou a pomocí protokolu ACME vyjednat získání certifikátu. Nainstalujeme si zmíněný skript ACME.sh:

$ git clone https://github.com/Neilpang/acme.sh.git $ cd acme.sh $ ./acme.sh --install

Před spuštěním klienta musíme nastavit dvě proměnné prostředí, které ho nasměrují na správný DNS server a soubor s vygenerovaným sdíleným tajemstvím pro autorizaci. To je potřeba udělat jen na začátku, klient si pak údaje uloží do konfiguračního souboru ~/.acme.sh/account.conf a příště je použije sám.

export NSUPDATE_SERVER="ns-master.example.com" export NSUPDATE_KEY="/home/letsencrypt/Kacme-tsig.example.com.+163+33240.key"

Teď už můžeme požádat o certifikát pro naše doménová jména. Klient má všechny informace potřebné k tomu, aby podal žádost a pomocí změny TXT záznamu v DNS nechal autoritu ověřit její oprávněnost.

$ acme.sh --issue --dns dns_nsupdate -d example.com -d www.example.com --key-file /home/letsencrypt/certs/example.com.key --fullchain-file /home/letsencrypt/certs/example.com.cer

V příslušných souborech se nám objeví privátní klíč a důvěryhodný certifikát. Ten už teď stačí jen nasadit v našem web serveru nebo v jiné službě, která jej bude používat. Pokud bychom potřebovali wildcard certifikát, stačí použít parametr -d *.example.com .

Pozor na wildcard DNS

Při ověřování pomocí DNS nás může nepříjemně zaskočit způsob, jakým jsou v DNS implementovány wildcard záznamy, tedy takové záznamy, které začínají *. . Ty z definice dokáží nahradit libovolný neexistující DNS záznam, takže doména vypadá, že obsahuje všechny myslitelné subdomény.