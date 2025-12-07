Vylepšený Cache Aware Scheduling, FireWire v roce 2026

Týden v KDE a opět ta Plasma 6.6.0
Projekt desktopového prostředí KDE se i nadále nachází v poklidné fázi, kdy na Plasma 6.5 je venku a na Plasmu 6.7 je ještě příliš brzy. Takže stejně jako v týdnu minulém, i tentokrát bude řeč primárně o připravované Plasmě 6.6.0.
Z připravovaných vlastností příští verze byla implementována například podpora zobrazení vlastností desktopových položek poté, co je na ně dvojkliknuto / Alt-kliknuto – desktop se v tomto bude od příští Plasmy chovat shodně s Dolphinem pro běžné adresáře.
Bude-li vaší tiskárně současně docházet více náplní, budou tyto jinak dílčí notifikace od příště sloučeny do jedné. Dále laděna jsou nastavení pro grafické tablety, příslušná stránka je zase o něco přehlednější, včetně toho, že nezobrazuje nastavení tlačítek, pokud toto není podporováno daným ovladačem grafického tabletu. Spectacle dostává tlačítko „Zrušit“ pro obdélníkový výběr.
Aplikace spuštěné z menu oblíbených v Kickoff, Kicker a Dashboard widgetech jsou rovnou přidány do nedávných položek. Dále laděny jsou mnohé stránky v Nastavení systému, aby odpovídaly KDE Human Interface Guidelines. Uživatel pokoušející se vypnout widget notifikací v systémové liště bude nově varován, jaké to může mít důsledky (neb ne všechny jsou typicky uživateli známy).
Opravy chyb tento týden zahrnují téměř desítku věcí pro Plasmu 6.5.4, následující Plasma 6.6.0 pak dostává jednu dílčí opravu a již tradičně jsou řešeny některé chybky v KDE Frameworks, a to jak ve Frameworks 6.21, tak nově už i v následné verzi Frameworks 6.22. Počet chyb s vysokou prioritou zůstává na pěti kouscích.
Vývojová verze Wine 11.0-rc1
První kandidát na novou jedenáctkovou řadu Wine je na světě, pročež porušme na chvíli pravidlo psaní až o „hotových“ verzích. Jedenáctka už teď nabízí nový Mono engine 10.4.0, aktualizaci pro Locale data na podporu Unicode CLDR 48 a též nově implementovaný modul TWAINDSM pro 64bitový systém.
Opraveno je 17 chyb, včetně některých řešících běh starého Photoshopu CS2, FL Studia, Office 2013, běh hry Oblivion na Wine 10.19 (vyřešeno velice rychle). Více v přehledu novinek, včetně žádosti o dobré testování této vývojové verze.
Intel Fellow a významný vývojář Linuxu odchází z Intelu
Období, kdy Intel neví, zdali chce linuxové vývojáře spíše vyházet, nebo nabrat, zatím pokračuje. Další, komu možná jen došla trpělivost (a vlastními slovy: přijal pracovní příležitost jinde), je významný linuxový vývojář, který do Intelu přišel před třemi lety rovnou na vyšší pozici Intel Fellow, Brendan Gregg, odchází z Intelu.
Dlouholetý linuxový vývojář mimo jiné přispěl nástrojem FlameGraphs a prací na výkonnostních aspektech Linuxu jako takového. Předtím strávil 12 let v Netflixu, pracoval na eBPF a ještě předtím na ZFS a DTrace v Sun Microsystems. Více v Brendanově blogpostu
Podpora FireWire pokračuje i pro rok 2026, nicméně blížíme se ke konci cesty
Rozhraní IEEE-1394, alias Firewire, má sice svá nejlepší léta hodně dávno za sebou, nicméně po občasných debatách o jeho potenciální budoucnosti v linuxovém jádru je i pro přelom let 2025 a 2026 celkem jasno: podpora pokračuje. Správce FireWire, Takashi Sakamoto, zasílá do jádra patchepro per-device interoperabilitu, díky čemuž jistá skupina zařízení poběží s menšími problémy než dosud (jde o TASCAM FW-1884 / FW-1804 / FW-1082 a MOTU Audio Express).
Patche také cílí na mnoho let neřešený problém s bezpečným odpojením host karet při resetu sběrnice. Vše jako součást příslušného pull requestu.
Aktualizace pro Cache Aware Scheduling u Intelu
Vývojář Tim Chen z Intelu zasílá do linuxového jádra již druhou verzi patchů pro mechanismus Cache Aware Schedulingu. Cílem je zlepšit výkon cPU tam, kde je více cache domén. V tomto kontextu připomeňme, že i Intel opět chystá procesory s další úrovní cache, zde ve srovnatelném stylu x X3D Ryzeny od AMD (slovo „opět“ proto, že kdysi před lety v rámci generace Broadwell měl na trhu CPU s velkým blokem další úrovně vyrovnávací paměti, která značně vylepšovala výkon integrované iGPU části).
Zde jde primárně o něco jiného, patche mimo jiné cílí na současné architektury Xeonů, tedy od Sappire Rapids výše, z vylepšení ale těží i konkurenční produkty, například procesory EPYC Genoa (Zen4).