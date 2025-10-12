Wine opravuje 19 let starou chybu, Intel zjednodušuje P-state ovladač

Týden v KDE: a stále tatáž Plasma 6.5
Možná to začíná být trochu nuda, ale i tento týden věnovali vývojáři desktopového prostředí KDE mnoho úsilí stabilizaci kódu budoucího vydání KDE Plasma 6.5.0. Nate Graham tvrdí, že toto vydání bude tím nejstabilnějším dosud. Vývojáři tak kupříkladu identifikovali a vyřešili druhý a třetí nejčastější důvod pádu Plasmy, první nejčastější pak byl způsobován kódem mimo samotnou Plasmu.
Plasma 6.5.0 dostává také řadu dílčích vylepšení. V menu Kickoff lze nově aktivovat volby pro spánek / vypnutí / restart nejen mezerníkem, ale nově i Enterem. Do následného vydání Plasma 6.6.0 míří úprava tématu ikon Breeze a vylepšení náhodnosti u náhodné volby wallpaperů.
Celkem čtyři opravy míří do Plasmy 6.4.6, jedna se týká padání kompozitoru KWin, když se snaží zjistit informace ze senzoru orientace. Další řeší padání Plasmy poté, co služba pro zjišťování počasí chce zobrazit data ze služby Environment Canada. A opravena je i jistá otravná chyba způsobující, že kopírování vektorového obsahu provede jeho rasterizaci (týkalo se třeba Inkscape a LibreOffice Draw).
Dobrých 15 oprav pak míří do již zmíněné budoucí Plasmy 6.5.0, opět se z nemalé části týkají situací, kdy padá KWin, případně je řešen pád implementace XDG desktop portalů. Také KRunner se specifickými dotazy ve vyhledávání už nebude zodpovědný za následný raketový nárůst využití CPU A RAM zdrojů. Celkově v KDE přetrvává jediná chyba s vysokou prioritou, počet „15minutových chyb“ se nepatrně zvýšil z 28 na 29.
Jinak u Plasmy 6.4.5 počítejme se solidním snížením vytížení CPU ze strany KWin při přehrávání fullscreen videa a u Plasmy 6.5.0 zase s tím, že Discover bude výrazně svižnější při práci s informacemi kolem Flatpaků.
Akademy 2025 a novinky v KDE aplikacích
Další dva články objevily se v posledních dnech na blogu projektu KDE. V prvním Tracey Clark shrnuje vývojářskou konferenci Akademy 2025. Je to takové lehčí čtení s tím, že odkazuje na zveřejněné záznamy, takže kdo chce poznat své vývojáře KDE, o kterých zde tu a tam píšeme, neměl by minout ani odkazovník na videa.
Druhou věcí je přehled aktuálních novinek v aplikacích KDE, opět spíše stručnější lehčí čtení, nic přelomového.
Týden v GNOME #220: nejen boční panely
Tento týden stihli vydání pravidelného přehledu i v GNOME. Dvěstědvacáté shrnutí zmiňuje dílčí novinky v základní knihovně libadwaita (tentokrát pro dva typy bočních panelů:
AdwSidebar a
AdwViewSwitcherSidebar), projekty třetích stran pak zahrnují novou verzi Learn 6502 Assembly 0.6.0 a Phosh 0.50.0 (funguje s aktuálním GNOME, tedy verzí 49), novou verzi pak má i generický instalátor OS, tedy OS-Installer 0.5.
V závěru vývojáři připomínají, že GNOME 49 najdeme v čerstvě vydaném Ubuntu 25.10.
Jednodušší P-state ovladač pro nová CPU Intel Core Ultra
Intel představil nové procesory Panther Lake, které (doufejme) zanedlouho přijdou na trh. Používají již zavedený model tří typů CPU jader na rozličných dlaždicích procesoru, od výkonných, přes úsporná až po superúsporná jádra. Do linuxového jádra míří podpora, kterou zasílá Rafael Wysocki, inženýr z Intelu, který je správcem subsystému správy napájení v Linuxu.
Nový model řízení energetických požadavků má menší spotřebu paměti (zejména díky velikosti tabulky stavů). Pro každý typ CPU jsou zavedeny příslušné koeficienty výkonnostní závislosti, množství stavů pro energetické požadavky se redukuje na dva (dle Rafaela jich netřeba víc) a CPU jádra bez L3 cache (ta nejúspornější v I/O dlaždici) jsou nově těmi, která mají největší prioritu pro přidělení běhu úloh. Podobně jsou prioritizována úsporná E jádra před výkonnými P jádry.
Nákladové priority pro LPE jádra mají koeficient 1,5, pro E jádra je to 2.0 a P jádra mají koeficient 3,0. Patche jsou v tuto chvíli k dispozici pro testování a pokud půjde vše hladce, objeví se s vydáním jádra Linux 6.19 (pro 6.18 už je pochopitelně příliš pozdě).
Coreboot 25.09 přidává podporu 19 dalších zařízení
Hned devatenáct „zářezů na pažbě“ v podpoře otevřeného bootování si připisuje nové vydání Coreboot 25.09. Opět jde z nemalé částí o rozličné Google Chromebooky (typy BlueyH, Caboc, Kinmen4ES, Lapis, Matsu, Moonstone, Ojal, Padme, Quartz, QuenbiH, Tarkin).
Dále nová verze Corebootu přidává podporu pro ASRock SPC741D8–2L2T/BCM, Gigabyte GA_H81M_D2W, HP 260 G1 DM, HP Compaq Pro 6300 SFF/MT, HP ProDesk 600 G1 SFF, Intel Ptlrvp4es, Lenovo ThinkPad T480 a ThinkPad T480s.
Také je v rámci nástroje pro plarformy AMD, tedy „amdfwtool“, implementována lepší podpora pro poslední genreaci procesorů AMD EPYC 9005 „Turin“ a najdeme zde i další aktualizace pro SeaBIOS, U-Boot, EDK2 a LinuxBoot. Více v oznámení na domovském webu projektu.
Vývojová verze Wine 10.16 opravuje téměř 19 let starou chybu
Před několika dny se objevila nová vývojová verze 10.16 balíku Wine, Tvůrci implementují podporu Fast synchronization s NTSync, 16bitových aplikací v novém módu WoW64, je zde počáteční podpora objektů D3DKMT a generování a instalace souborů WinMD (Windows Metadata).
Opraveno je celkem 34 chyb, přičemž nejstarší má velice nízké pořadové číslo #7115 a týká se selhávání instalátoru Need for Speed III (stařičké hry z doby, kdy autor tohoto nedělního shrnutí byl ještě na střední škole) – a tentokrát jde o řešení chyby nahlášené v lednu 2007 novou opravou, která je v commitu ze začátku tohoto měsíce. Nejmladší uzavřená chyba #58744 pak byla zalátána po pár dnech.