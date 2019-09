 »   »  Základní knihovna jazyka Racket

11. Funkce a makra používaná pro práci s hešovacími tabulkami

12. Generátor číselné řady (typu range)

13. Specializované datové typy

14. Celočíselné numerické hodnoty s pevným počtem bitů (fixnum)

15. Typ fxvector

16. Typ flvector

17. Typ stream

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Literatura

20. Odkazy na Internetu

1. Seznamy v roli základního strukturovaného datového typu všech LISPovských jazyků

Nejdříve se zaměříme na funkce a makra používaná pro zpracování různých datových struktur podporovaných programovacím jazykem Racket. Podobně, jako je tomu v prakticky jakémkoli jiném lispovském programovacím jazyku, je základním strukturovaným datovým typem seznam (list), na který se taktéž můžeme dívat jako na vzájemně provázané tečka-dvojice (ostatně samotný název LIST vznikl z dvousloví „LISt Processor“). Nejprve si připomeňme, jakým způsobem je vlastně možné seznam vytvořit. V případě, že máme k dispozici konkrétní prvky, které se mají do seznamu vložit, použijeme konstruktor list, popř. můžeme seznam reprezentovat přímo zápisem jeho prvků do závorek.

tučným písmem je označen text zapisovaný vývojářem, normálním písmem text vyhodnocovaný interpretrem programovacího jazyka Racket a kurzívou případné poznámky uvozované středníkem. Poznámka: ve všech demonstračních příkladech se bude dodržovat následující konvence –je označen text zapisovaný vývojářem, normálním písmem text vyhodnocovaný interpretrem programovacího jazyka Racket a kurzívou případné poznámky uvozované středníkem.

Prázdný seznam:

(list) '() empty '()

Seznam celých čísel:

(list 1 2 3 4) '(1 2 3 4)

Seznam řetězců:

(list "www" "root" "cz") '("www" "root" "cz")

Seznam symbolů:

(list '#:foo '#:bar '#:baz) '(#:foo #:bar #:baz)

Vnořený seznam:

(list (list 1 2) (list 3 4) (list 5 (list 6))) '((1 2) (3 4) (5 (6)))

Seznam lze napsat i přímo ve formě prvků umístěných do závorek, ovšem nesmíme zapomenout na použití speciální formy quote, aby se interpret nesnažil o vyhodnocení seznamu (jako funkce):

(quote (1 2 3 4)) (quote "www" "root" "cz")

Speciální forma quote se v praxi používá tak často, že je umožněno ji zkrátit a zapisovat pomocí apostrofu:

'(1 2 3 4) '(1 2 3 4) '("www" "root" "cz") '("www" "root" "cz")

quote takto rozepisovali; téměř vždy se používá apostrof. Ovšem například při výpisu expandovaného makra (viz předchozí část tohoto seriálu) se quote objevit může. Poznámka: v praxi se prakticky nikdy nesetkáme s tím, že by vývojáři formutakto rozepisovali; téměř vždy se používá apostrof. Ovšem například při výpisu expandovaného makra (viz předchozí část tohoto seriálu) seobjevit může.

Jak se tedy liší použití konstruktoru list od přímého zapsání seznamu s quote? V prvním případě mohou být prvky seznamy vyhodnoceny (vypočítány), ve druhém případě nikoli:

(list (+ 1 2) (+ 3 4)) '(3 7) (quote ((+ 1 2) (+ 3 4))) '((+ 1 2) (+ 3 4))

2. Základní funkce pro zpracování seznamů

V knihovnách programovacího jazyka Racket je k dispozici poměrně velké množství funkcí určených pro práci se seznamy. Mnohé z těchto funkcí bylo převzato ze starších dialektů jazyka LISP, popř. přímo z programovacího jazyka Scheme, další funkce pak nalezneme v balíčku racket/list. Některé z těchto funkcí si ukážeme na (velmi jednoduchých) demonstračních příkladech.

Zjištění délky seznamu, tj. počtu prvků v seznamu:

(define x '(1 2 3)) (length x) 3 (define z '()) (length z) 0

Výběr n-tého prvku ze seznamu (i s případnou chybou, pokud index nespadá do očekávaného rozsahu):

(list-ref x 2) 3 (list-ref x 4) ; list-ref: index too large for list ; index: 4 ; in: '(1 2 3) ; [,bt for context]

Výběr prvního prvku ze seznamu:

(first x) 1

car. Nic nám ovšem nebrání použít car i v Racketu: Poznámka: v tradičním LISPu je tato funkce pojmenována. Nic nám ovšem nebrání použíti v Racketu:

(car x) 1

Vrácení zbytku seznamu bez prvního prvku:

(rest x) '(2 3)

cdr. I tuto funkci v Racketu nalezneme: Poznámka: opět se vraťme k tradičním LISPům, kde se tato funkce jmenuje. I tuto funkci v Racketu nalezneme:

(cdr x) '(2 3)

Test, zda seznam obsahuje daný prvek či nikoli:

(member 2 x) '(2 3) (member 3 x) '(3) (member 1 x) '(1 2 3) (member 4 x) #f

#f nebo jiná hodnota vyhodnocovaná jako pravda (tato hodnota je současně obsahem seznamu za nalezeným prvkem, což se může hodit). Poznámka: v tomto případě se vrací pravdivostní hodnotanebo jiná hodnota vyhodnocovaná jako pravda (tato hodnota je současně obsahem seznamu za nalezeným prvkem, což se může hodit).

Otočení prvků v seznamu:

(reverse x) '(3 2 1)

Vložení nového prvku do seznamu na jeho začátek (což je jediná operace, kterou lze provést v konstantním čase):

(cons 4 x) '(4 1 2 3) (cons 4 z) '(4)

Vytvoření seznamů z tečka dvojic:

(cons 1 empty) '(1) (cons 1 (cons 2 empty)) '(1 2) (cons 1 (cons 2 (cons 3 empty))) '(1 2 3)

Chování funkce cons se odlišuje podle toho, jakého typu jsou parametry této funkci předané. Běžného chování známého z jiných jazyků dosáhneme tehdy, pokud funkci předáme dva atomy. Výsledkem v tomto případě bude tečka-dvojice:

(cons 1 2) '(1 . 2) (cons 1 (cons 2 3)) '(1 2 . 3) (cons (cons 1 2) (cons 3 4)) '((1 . 2) 3 . 4)

Spojení dvou či více seznamů:

(append x x) '(1 2 3 1 2 3) (append x x (list 9 9 9)) '(1 2 3 1 2 3 9 9 9) (append '(0 0 0) x x (list 9 9 9)) '(0 0 0 1 2 3 1 2 3 9 9 9)

empty pro označení prázdného seznamu. Alternativně lze použít i zápis '(), který je používán v dalších dialektech LISPu či Scheme. Poznámka: povšimněte si, že v programovacím jazyku Racket používáme identifikátorpro označení prázdného seznamu. Alternativně lze použít i zápis, který je používán v dalších dialektech LISPu či Scheme.

K dipozici je i predikát pro zjištění, zda je zkoumaná hodnota seznamem či nikoli:

(define x '(1 2 3)) (list? x) #t (define y 123) (list? y) #f (define z '()) (list? z) #t

3. Průchod všemi prvky seznamu s využitím funkce for/list

Pro průchod všemi prvky seznamu můžeme použít funkci nazvanou příznačně for/list (připomeňme si, že v Racketu nepatří lomítko mezi specializované znaky a tudíž se může objevit i ve jméně funkce). Použití je triviální:

(for/list ((item (list 1 2 3 4 5))) (+ item item)) '(2 4 6 8 10)

Rozepsání na více řádků a použití znaků [] namísto () pro větší čitelnost:

(for/list ([item (list 1 2 3 4 5)]) (+ item item)) '(2 4 6 8 10)

Průchod dvěma seznamy:

(for/list ([i1 (list 1 2 3 4)] [i2 (list 6 7 8 9)]) (+ i1 i2)) '(7 9 11 13)

Pokud je jeden ze seznamů kratší, zkrátí se i počet průchodů smyčkou:

(for/list ([i1 (list 1 2 3 4)] [i2 (list 6 7 8 9 10)]) (+ i1 i2)) '(7 9 11 13) (for/list ([i1 (list 1 2 3 4 5)] [i2 (list 6 7 8 9)]) (+ i1 i2)) '(7 9 11 13)

V navazující kapitole popsanou funkci map je možné naprogramovat právě s využitím for/list, a to například následujícím způsobem:

(define (map-function fce lst) (for/list ([item lst]) (fce item)))

4. Funkce vyššího řádu map

Zatímco v běžných imperativních programovacích jazycích se seznamy zpracovávají prvek po prvku s využitím nějaké formy programové smyčky, v jazyku Racket se setkáme spíše s použitím několika funkcí vyššího řádu, které jako svůj vstup akceptují seznam a nějakou funkci, která je postupně aplikována buď na prvky seznamu, nebo na prvek seznamu a akumulátor, jehož hodnota se postupně při zpracovávání jednotlivých prvků seznamu mění. Výsledkem bývá buď nový seznam, nebo výsledná hodnota akumulátoru. Tyto funkce se většinou nazývají map, filter a reduce či fold a v Racketu existuje hned několik variant od každé této funkce.

První varianta funkce map se jmenuje … map. Tato funkce vyššího řádu akceptuje (v prvním parametru) funkci s jedním vstupním parametrem, která bude aplikována na prvky seznamu, který musí být do map předán jako druhý parametr. Pochopitelně se podíváme na demonstrační příklady, protože se s funkcí map v praxi setkáme velmi často.

map, resp. přesněji řečeno koncept, na němž je postavena, se pravděpodobně poprvé objevil právě v lispovských programovacích jazycích a odtud byl později přenesen i do dalších funkcionálních jazyků a ještě později i do běžných (řekněme mainstreamových) jazyků. Poznámka: funkce, resp. přesněji řečeno koncept, na němž je postavena, se pravděpodobně poprvé objevil právě v lispovských programovacích jazycích a odtud byl později přenesen i do dalších funkcionálních jazyků a ještě později i do běžných (řekněme mainstreamových) jazyků.

Aplikace existující funkce na seznam, výsledkem bude jiný seznam:

(map sqrt (list 1 4 9 16 25)) '(1 2 3 4 5)

Výsledný seznam může obsahovat i prvky odlišného typu:

(map even? (list 1 4 9 16 25)) '(#f #t #f #t #f) (map string-length (list "www" "." "root" "." "cz")) '(3 1 4 1 2)

V případě, že budeme chtít na prvky seznamu aplikovat vlastní funkci (s jedním vstupem), máme dvě možnosti:

Vytvořit pojmenovanou funkci a tu následně do map předat Přímo ve funkci map deklarovat funkci anonymní, která bude omezena právě na ono jediné volání funkce map

Opět si pochopitelně oba dva zmíněné případy ukážeme prakticky. Budeme chtít, aby se hodnoty všech prvků seznamu zdvojnásobily. Pochopitelně je snadné si vytvořit novou funkci pojmenovanou například double a tu následně pro tento účel použít:

(define (double x) (+ x x)) (map double (list 1 2 3 4 5)) '(2 4 6 8 10)

Alternativně můžeme podobnou funkcionalitu implementovat jako funkci anonymní na jediném řádku:

(map (lambda (x) (+ x x)) (list 1 2 3 4 5)) '(2 4 6 8 10)

Vzhledem k tomu, že výsledkem funkce map je opět seznam, lze volání vnořit, i když to nemusí být příliš čitelné:

(map (lambda (x) (/ 1 x)) (map (lambda (x) (+ x x)) (list 1 2 3 4 5))) '(1/2 1/4 1/6 1/8 1/10)

Nebo:

(define (inc x) (+ 1 x)) (inc 3) 4 (map inc (map (lambda (x) (/ 1 x)) (map (lambda (x) (+ x x)) (list 1 2 3 4 5)))) '(3/2 5/4 7/6 9/8 11/10)

5. Další varianty funkce map

Ve skutečnosti existují v programovacím jazyce Racket, resp. přesněji řečeno v jeho základních knihovnách, i další varianty funkce map. Poměrně často potřebujeme zjistit, zda prvky seznamu odpovídají nějaké podmínce. Podmínku lze zapsat s využitím klasického predikátu, tj. funkce s jedním vstupním parametrem, která vrací pravdivostní hodnotu #t nebo #f. Pokud použijeme funkci vyššího řádu map s takovým predikátem, bude výsledkem nový seznam obsahující pouze pravdivostní hodnoty.

Pokud například budeme chtít zjistit, které prvky jsou sudé, můžeme postupovat takto:

(map even? (list 1 4 9 16 25)) '(#f #t #f #t #f)

Často však potřebujeme zjistit, jestli všechny prvky odpovídají zadané podmínce (predikátu), zda žádný prvek predikátu neodpovídá, nebo dokonce zda alespoň nějaký (tedy minimálně jeden) prvek predikátu odpovídá. Budeme tedy chtít výsledný vektor nějakým způsobem konsolidovat do jediné pravdivostní hodnoty #t nebo #f. A právě pro tento účel slouží další varianty funkce map nazvané příznačně andmap a ormap. Na následujících řádcích je ukázáno, jak se tyto varianty chovají při zpracování vstupních seznamů.

Je alespoň jeden prvek sudý?

(ormap even? (list 1 4 9 16 25)) #t (ormap even? (list 1 3 5)) #f

Jsou všechny prvky seznamu sudé?

(andmap even? (list 1 4 9 16 25)) #f (andmap even? (list 2 4 6)) #t

Chování u prázdného seznamu může být poněkud překvapující, ovšem je konzistentní se sémantikou prováděných operací:

(map even? empty) '() (andmap even? empty) #t (ormap even? empty) #f

andmap a ormap do značné míry podobné dále popsané funkci foldl v tom ohledu, že je seznam zpracován a „akumulován“ do jediné výsledné hodnoty. Poznámka: ve skutečnosti je chování funkcído značné míry podobné dále popsané funkciv tom ohledu, že je seznam zpracován a „akumulován“ do jediné výsledné hodnoty.

6. Funkce vyššího řádu filter

Funkci map zmíněnou v předchozích kapitolách pravděpodobně mnoho čtenářů již zná z dalších programovacích jazyků. Týká se to i funkce nazvané filter, která dnes již patří k základní nabídce funkcí i v mainstreamových programovacích jazycích (kde bývá zobecněna pro zpracování libovolných streamů či sekvencí). I tato funkce je funkcí vyššího řádu, a to z toho důvodu, že jako svůj vstup akceptuje jinou funkci. Zde se konkrétně musí jednat o predikát, tedy o funkci vracející pro každý svůj vstup pravdivostní hodnotu #t nebo #f. Na základě výsledné hodnoty predikátu se právě zpracovávaný prvek buď objeví ve výstupním seznamu či nikoli – tato funkce tedy obecně vrací seznam, ale s odlišným počtem prvků, než kolik jich má seznam vstupní (pokud není predikát splněn pro žádný prvek ze vstupního seznamu, bude výsledkem prázdný seznam).

Opět se podívejme na několik demonstračních příkladů (s několika jsme se již setkali v předchozích částech tohoto seriálu při popisu ostatních dialektů programovacího jazyka Scheme):

(filter even? (list 1 2 3 4 5 6 7)) '(2 4 6) (filter odd? (list 1 2 3 4 5 6 7)) '(1 3 5 7) (filter positive? (list 1 2 3 4 5 6 7)) '(1 2 3 4 5 6 7) (filter negative? (list 1 2 3 4 5 6 7)) '()

Můžeme si samozřejmě vytvořit i vlastní predikát a ten následně použít:

(define (not-dot s) (not (eq? s "."))) (filter not-dot (list "www" "." "root" "." "cz")) '("www" "root" "cz")

Použití anonymní funkce:

(filter (lambda (s) (not (eq? s "."))) (list "www" "." "root" "." "cz")) '("www" "root" "cz")

Čitelnější varianta:

(filter (lambda (s) (not (eq? s "."))) (list "www" "." "root" "." "cz")) '("www" "root" "cz")

7. Funkce vyššího řádu foldl a foldr

Ve většině programovacích jazyků inspirovaných funkcionálním programováním se kromě funkcí typu map a filter setkáme i s funkcí vyššího řádu, která se nazývá buď reduce nebo fold. Programovací jazyk Racket pochopitelně není výjimkou, takže i v něm nalezneme tento typ funkce, a to dokonce v několika variantách. Základní funkcí tohoto typu je funkce nazvaná foldl, která postupně zpracovává všechny prvky seznamu zleva doprava a aplikuje na každý prvek a akumulovanou hodnotu nějakou funkci. Výsledkem je v každé iteraci nová hodnota akumulátoru a po projití celého seznamu je výsledná hodnota uložená v akumulátoru současně i návratovou hodnotou funkce foldl. Samotné volání této funkce je ovšem nepatrně složitější, než tomu bylo u map a filter. Je tomu tak z toho důvodu, že kromě zpracovávající funkce (se dvěma parametry) a vstupního seznamu musíme funkci foldl předat i počáteční hodnotu akumulátoru.

Opět si ukážeme několik demonstračních příkladů.

Součet hodnot v seznamu a součet s počáteční hodnotou akumulátoru nastavenou na 100:

(foldl + 0 (list 1 2 3 4 5)) 15 (foldl + 100 (list 1 2 3 4 5)) 115

Postupná konstrukce seznamu z tečka-dvojic:

(foldl cons empty (list 1 2 3 4 5)) '(5 4 3 2 1)

Použití funkce foldr, která seznam zpracovává od posledního prvku:

(foldl cons empty (list 1 2 3 4 5)) '(1 2 3 4 5)

Při některých výpočtech je výsledek volání foldl a foldr totožný, ovšem foldl je paměťově efektivnější:

(foldr + 0 (list 1 2 3 4 5)) 15 (foldr + 100 (list 1 2 3 4 5)) 115

8. Vektory

Výše popsané seznamy jsou v lispovských programovacích jazycích základním strukturovaným datovým typem. Interně se jedná, jak již víme z předchozích částí tohoto seriálu, o lineárně vázané prvky, přičemž každý prvek je představován tečka dvojicí. V první části tečka-dvojice je uložena hodnota prvku, v části druhé pak reference na další prvek. Toto uspořádání je sice flexibilní a umožňuje snadnou tvorbu nového seznamu ze seznamu původního (cons, append), ovšem nevýhodou je pomalý přístup k jednotlivým prvkům, který je proveden v lineárním čase; tj. časová složitost je O(n). V případě, že je zapotřebí zajistit konstantní přístup k jednotlivým prvkům na základě jejich indexu, budeme s velkou pravděpodobností preferovat strukturovaný datový typ, který se bude chovat podobně jako pole v jiných programovacích jazycích. Takovým datovým typem je v jazyku Racket typ nazvaný příznačně vektor (vector).

Literál vektoru se zapisuje:

#(jednotlivé prvky vektoru)

Příklad:

#(1 2 3 4) '#(1 2 3 4) #() '#()

Konstruktorem vektorů je funkce vektor:

(vector 1 2 3 4) '#(1 2 3 4) (vector) '#()

Vektor může obsahovat prvky libovolného typu:

(vector (list 1 2 3 4) (vector 1 2 3 4)) '#((1 2 3 4) #(1 2 3 4)) (vector "foo" (list 1 2 3 4) "bar" (vector 1 2 3 4) "baz") '#("foo" (1 2 3 4) "bar" #(1 2 3 4) "baz")

Takto vytvořený vektor je měnitelný (mutable).

Vytvořit můžeme i vektor o zadané kapacitě prvků:

(make-vector 10) '#(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)

Takový vektor lze i inicializovat:

(make-vector 10 1/2) '#(1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2)

K dispozici je i predikát testující, zda je hodnota typu vektor či nikoli:

(vector? x) #f (vector? y) #t (vector? (vector)) #t

Poznámka: povšimněte si rozdílu oproti programovacímu jazyku Clojure, v němž se prvky vektoru zapisují do hranatých závorek. Interně jsou ovšem vektory v Clojure reprezentovány odlišným a nepatrně složitějším způsobem jako „široké“ stromy. V případě programovacího jazyka Racket se ovšem jedná o skutečnou obdobu polí. Navíc se v Racketu mohou hranaté závorky používat ve stejném významu jako závorky kulaté, takže někteří autoři používají zápis, který do značné míry připomíná jazyk Logo.

9. Funkce a makra používaná pro zpracování vektorů

V základní knihovně programovacího jazyka Racket je k dispozici několik desítek funkcí určených pro práci s vektory. Další funkce nalezneme v rozšiřující knihovně nazvané racket/vector, kterou je ovšem ve vytvářených skriptech potřeba explicitně načíst příkazem:

(require racket/vector)

Použití těchto funkcí si opět ukážeme na příkladech.

Vektory, s nimiž budeme pracovat:

(define v1 (vector 1 2 3 4)) (define v3 (vector)) (vector-length v3)

Délka vektorů (počet prvků):

(vector-length v1) 4 (vector-length v2) 4 (vector-length v3) 0

Přístup k prvkům vektorů (čtení) s případným nahlášením chyb:

(vector-ref v1 0) 1 (vector-ref v1 2) 3 (vector-ref v1 10) ; vector-ref: index is out of range ; index: 10 ; valid range: [0, 3] ; vector: '#(1 2 3 4) ; [,bt for context]

Nastavení nové hodnoty měnitelného vektoru, opět s případným hlášením chyby:

(vector-set! v1 2 -5) v1 '#(1 2 -5 4) (vector-set! v1 10 -5) ; vector-set!: index is out of range ; index: 10 ; valid range: [0, 3] ; vector: '#(1 2 -5 4) ; [,bt for context]

Vyplnění všech prvků vektoru stejnou hodnotou:

(vector-fill! v1 0) v1 '#(0 0 0 0)

Převod vektoru na seznam:

(vector->list v1) '(0 0 0 0) (vector->list v2) '(4 5 6 7) (vector->list v3) '()

Převod seznamu na vektor:

(list->vector '()) '#() (list->vector '(1)) '#(1) (list->vector '(1 2 3)) '#(1 2 3)

Procházení prvky vektoru:

(for/vector ([i v1]) (fx* i i)) '#(1 25 9 16 25)

10. Hešovací tabulky

Dalším velmi užitečným a často používaným strukturovaným datovým typem v programovacím jazyku Racket jsou hešovací tabulky (hash table). Podobně jako u seznamů a vektorů, je možné i u hešovacích tabulek zvolit, zda se má jednat o neměnnou hodnotu či o hodnotu, kterou lze za běhu aplikace modifikovat. Neměnná (immutable) hešovací tabulka se vytvoří pomocí konstruktoru hash, kterému se předá libovolný počet dvojic klíč-hodnota:

(hash "red" "#ff0000" "green" "#00ff00" "blue" "#0000ff") '#hash(("blue" . "#0000ff") ("green" . "#00ff00") ("red" . "#ff0000"))

Při porovnávání klíčů prvků vkládaných do hešovací tabulky se používají predikáty equal?, eq? nebo eqv? (eq? provádí nejsilnější porovnání, porovnání je současně nejrychlejší). Výše uvedený konstruktor hash používá predikát equal?, ovšem pochopitelně můžeme zvolit i další dva predikáty. Využívá se přitom odlišných konstruktorů hasheq a hasheqv:

(hasheq "red" "#ff0000" "green" "#00ff00" "blue" "#0000ff") '#hasheq(("blue" . "#0000ff") ("green" . "#00ff00") ("red" . "#ff0000")) (hasheqv "red" "#ff0000" "green" "#00ff00" "blue" "#0000ff") '#hasheqv(("blue" . "#0000ff") ("green" . "#00ff00") ("red" . "#ff0000"))

Měnitelné hešovací tabulky, do nichž je možné v čase přidávat další prvky, se vytváří s využitím konstruktoru make-hash, popř. jeho alternativ make-hasheq a make-hasheqv:

(define h1 (make-hash)) (define h2 (make-hasheq)) (define h3 (make-hasheqv)) h1 '#hash() h2 '#hasheq() h3 '#hasheqv()

Prvky měnitelné hešovací tabulky lze inicializovat, a to předáním seznamu obsahujícího dvojice klíč-hodnota (každá dvojice by měla být podseznamem):

(define h1 (make-hash '(["red" "#ff0000"] ["green" "#00ff00"] ["blue" "#0000ff"]))) (define h2 (make-hasheq '(["red" "#ff0000"] ["green" "#00ff00"] ["blue" "#0000ff"]))) (define h3 (make-hasheqv '(["red" "#ff0000"] ["green" "#00ff00"] ["blue" "#0000f h1 '#hash(("blue" . ("#0000ff")) ("green" . ("#00ff00")) ("red" . ("#ff0000"))) h2 '#hasheq(("blue" . ("#0000ff")) ("green" . ("#00ff00")) ("red" . ("#ff0000"))) h3 '#hasheqv(("blue" . ("#0000ff")) ("green" . ("#00ff00")) ("red" . ("#ff0000")))

Poznámka: opět platí, že hranaté závorky [] jsme použili pouze pro větší čitelnost, ovšem stejně dobře lze použít ekvivalentní zápis s kulatými závorkami () nebo s libovolným mixem závorek (ovšem párové závorky musí být stejného typu).

Vzhledem k tomu, že hodnota prvku je získána operací cdr (což v našem případě vedlo k vytvoření hodnot tvořených jednoprvkovými seznamy), může být výhodnější při konstrukci hešovací tabulky použít přímo tečka-dvojice:

(make-hash '(["red" . "#ff0000"] ["green" . "#00ff00"] ["blue" . "#0000ff"])) '#hash(("blue" . "#0000ff") ("green" . "#00ff00") ("red" . "#ff0000"))

11. Funkce a makra používaná pro práci s hešovacími tabulkami

Přečtení prvku uloženého pod známým klíčem:

(hash-ref h1 "blue") "#0000ff"

Pokus o přečtení neexistujícího prvku:

(hash-ref h1 "foobar") ; hash-ref: no value found for key ; key: "foobar" ; [,bt for context]

Specifikovat lze i hodnotu, která se vrací ve chvíli, kdy prvek nebyl nalezen:

(hash-ref h1 "blue" "nic") "#0000ff" (hash-ref h1 "foobar" "nic") "nic"

Do měnitelných hešovacích tabulek se nová dvojice klíč-hodnota ukládá funkcí hash-set!:

(hash-set! h1 "red" "#ff0000") (hash-set! h1 "green" "#00ff00") (hash-set! h1 "blue" "#0000ff") h1 '#hash(("blue" . "#0000ff") ("green" . "#00ff00") ("red" . "#ff0000"))

Přepis hodnoty prvku (se stejným klíčem):

(hash-set! h1 "blue" "rgb(0,0,1)") h1 '#hash(("blue" . "rgb(0,0,1)") ("green" . "#00ff00") ("red" . "#ff0000"))

Odstranění prvku z hešovací tabulky:

(hash-remove! h1 "blue") (hash-remove! h1 "foobar") h1 '#hash(("green" . "#00ff00") ("red" . "#ff0000"))

U neměnitelných hešovacích tabulek se používají funkce hash-set a hash-remove (bez vykřičníku na konci), které ovšem pochopitelně nemodifikují původní tabulku, ale vrací tabulku novou:

(define h1 (hash "red" "#ff0000" "green" "#00ff00" "blue" "#0000ff")) h1 '#hash(("blue" . "#0000ff") ("green" . "#00ff00") ("red" . "#ff0000")) (hash-set h1 "white" "#ffffff") '#hash(("blue" . "#0000ff") ("green" . "#00ff00") ("red" . "#ff0000") ("white" . "#ffffff")) h1 '#hash(("blue" . "#0000ff") ("green" . "#00ff00") ("red" . "#ff0000"))

12. Generátor číselné řady (typu range)

V praxi se velmi často setkáme s požadavkem vytvoření sekvence čísel. Tento požadavek je v mnoha programovacích jazycích realizován nějakou základní funkcí; příkladem může být jazyk Python 2.x a jeho funkce range (v Pythonu 3 se sémantika této funkce změnila). V jazyku Racket se pro podobný účel používá funkce se jménem in-range, což je jméno, které začne dávat smysl ve chvíli, kdy ji použijeme společně se speciální formou for pro vytvoření programové smyčky. Tato funkce vrací takzvaný proud (stream):

(in-range 10) #

Zkusme však tuto funkci zkombinovat s for/list. Využijeme přitom jak základní variantu funkce, v níž se zadává pouze koncová hodnota, tak i variantu s počáteční hodnotou a (nepovinným) krokem:

(for/list ([i (in-range 10)]) i) '(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) (for/list ([i (in-range 1 10)]) i) '(1 2 3 4 5 6 7 8 9) (for/list ([i (in-range 1 10 2)]) i) '(1 3 5 7 9) (for/list ([i (in-range 1 10 -2)]) i) '() (for/list ([i (in-range 10 0 -2)]) i) '(10 8 6 4 2)

Použití pro zlomky (typ rational):

(for/list ([i (in-range 1 10 1/2)]) i) '(1 3/2 2 5/2 3 7/2 4 9/2 5 11/2 6 13/2 7 15/2 8 17/2 9 19/2)

Použití pro reálná čísla (se známým problémem, který způsobuje hodnota 0,1):

(for/list ([i (in-range 0.0 1 0.1)]) i) '(0.0 0.1 0.2 0.30000000000000004 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7999999999999999 0.8999999999999999 0.9999999999999999)

Existuje ještě podobná funkce nazvaná in-naturals, která taktéž generuje číselnou řadu, ovšem v tomto případě nekonečnou (případná programová smyčka tedy nikdy neskončí, pokud v ní nepoužijeme nějakou jinou formu pro ukončení iteračního cyklu):

(for/list ([k (in-naturals)] [x (in-range 10)]) (list k x)) '((0 0) (1 1) (2 2) (3 3) (4 4) (5 5) (6 6) (7 7) (8 8) (9 9))

popř.:

(for/list ([k (in-naturals)] [x (in-range 1 10)]) (list k (/ 1 x))) '((0 1) (1 1/2) (2 1/3) (3 1/4) (4 1/5) (5 1/6) (6 1/7) (7 1/8) (8 1/9))

13. Specializované datové typy

V navazujících kapitolách se ve stručnosti seznámíme s dalšími specializovanými datovými typy, které lze v programovacím jazyku Racket použít. V první řadě se jedná o numerický datový typ fixnum, dále o typ flonum, vektory s prvky fixnum a flonum a taktéž o zobecnění sekvencí, které je představováno datovým typem stream.

14. Celočíselné numerické hodnoty s pevným počtem bitů (fixnum)

Běžné aritmetické funkce typu + atd. dokážou pracovat s libovolným numerickým typem z numerické věže jazyka Racket. To je u vysokoúrovňového programovacího jazyka očekávatelné chování, ovšem zaplatíme za to delší dobou výpočtu a případně i větší spotřebou operační paměti. Pokud potřebujeme provádět rychlé výpočty jen s celými čísly (navíc shora omezenými), lze pro tento účel použít hodnoty typu fixnum, což jsou celá čísla (integer) o šířce 31 bitů na 32bitových systémech a 63 bitů na systémech 64bitových (jeden bit je rezervován pro tag).

Aby byly dále popsané funkce volatelné, je nutné nahrát příslušnou knihovnu:

(require racket/fixnum)

Poté lze namísto obecných funkcí +, -, < atd. použít funkci s prefixem „fx“:

(+ 1 2) 3 (fx+ 1 2) 3

Rozdíl mezi + a fx+ se projeví například ve chvíli, kdy překročíme rozsah 31/63 bitů:

(+ 1 4611686018427387903) 4611686018427387904 (fx+ 1 4611686018427387903) ; fx+: result is not a fixnum ; result: 4611686018427387904 ; [,bt for context]

Popř. se pokusíme o násobení velkých čísel, které může vést k přetečení (mezi)výsledku (ovšem bez nahlášení chyby):

(* (* 99999 99999) (* 99999 99999)) 99996000059999600001 (fx* (fx* 99999 99999) (fx* 99999 99999)) -1461092345402933887

Pokud nám nevyhovuje kontrola na chyby přetečení, lze použít „nezabezpečené“ (unsafe) operace:

(require racket/unsafe/ops) (unsafe-fx+ 1 4611686018427387903) -4611686018427387904

Výpočet faktoriálu pouze nad typem fixnum s případným přetečením či dalšími problémy, které mohou nastat:

#lang racket/base (require racket/fixnum) (define (print item) (display item) (newline)) (define (factorial n) (let fact-iter ( ; pomocná vnitřní funkce (n n) ; počitadlo iterací (result 1)) ; průběžný výsledek (if (fx= n 0) ; po dosažení koncového stavu result ; se vrátí průběžný výsledek (fact-iter (fx- n 1) (fx* n result)) ; koncové volání ))) (define n 0) (do () ((>= n 30)) (print (factorial n)) (set! n (+ n 1)))

S výsledky:

1 1 2 6 24 120 720 5040 40320 362880 3628800 39916800 479001600 6227020800 87178291200 1307674368000 20922789888000 355687428096000 6402373705728000 121645100408832000 2432902008176640000 -4249290049419214848 -1250660718674968576 fx*: result is not a fixnum result: -28658025453976518656 context...: /home/tester/src/LISP/lisp-families/racket/base-libraries/05-factorial_fixnum.rkt:10:4: fact-iter /home/tester/src/LISP/lisp-families/racket/base-libraries/05-factorial_fixnum.rkt:20:0: doloop "/home/tester/src/LISP/lisp-families/racket/base-libraries/05-factorial_fixnum.rkt": [running body] temp37_0 for-loop run-module-instance!125 perform-require!78

15. Typ fxvector

Datový typ fxvektor odpovídá poli celých čísel z céčka či Javy. Je to tedy strukturovaný datový typ navržený a uložený takovým způsobem, aby umožnil rychlou práci s celými čísly i šířce 31, resp. 63 bitů, v ostatních ohledech se fxvektor chová prakticky stejně, jako klasický datový typ vector.

Vytvoření fxvektoru a dotaz, zda je nějaká hodnota tohoto typu:

(fxvector 1 2 3 4) (fxvector 1 2 3 4) (define v1 (fxvector 1 2 3 4 5)) (fxvector? v1) #t

Základní operace s fxvektory jsou podobné, jako je tomu u běžných vektorů:

(fxvector-length v1) 5 (fxvector-ref v1 1) 2 (fxvector-ref v1 10) ; fxvector-ref: index is out of range ; index: 10 ; valid range: [0, 4] ; fxvector: (fxvector 1 2 3 4 5) ; [,bt for context] (fxvector-set! v1 1 -5) v1 (fxvector 1 -5 3 4 5) (fxvector-set! v1 10 -5) ; fxvector-set!: index is out of range ; index: 10 ; valid range: [0, 4] ; fxvector: (fxvector 1 -5 3 4 5) ; [,bt for context]

Procházení všemi prvky fxvektoru:

(for/fxvector ([i v1]) i) (fxvector 1 -5 3 4 5) (for/fxvector ([i v1]) (fx* i i)) (fxvector 1 25 9 16 25)

16. Typ flvector

Dalším datovým typem, který se do značné míry podobá výše popsanému typu fxvector, je datový typ nazvaný flvector. Již název tohoto typu napovídá, jaké bude mít základní vlastnosti: jedná se o vektor obsahující prvky typu flonum, což je jen zvláštní název pro numerické hodnoty s plovoucí řádovou čárkou s dvojitou přesností podle IEEE 754. Jinými slovy se jedná o typ známý v jiných programovacích jazycích pod jménem double nebo float64.

Před použitím speciálních operací pro typ flonum je zapotřebí naimportovat příslušnou knihovnu:

(require racket/flonum)

Podobně jako u typu fixnum existovaly základní aritmetické a relační funkce s prefixem „fx“, jsou pro datový typ flonum definovány funkce, jejichž prefix je „fl“. Ukažme si několik jednoduchých příkladů.

Pokus o součet dvou hodnot funkcí fl+. Obě hodnoty musí být typu flonum:

(fl+ 10 20) ; fl+: contract violation ; expected: flonum? ; given: 10 ; argument position: 1st ; [,bt for context] (fl+ 10. 20.) 30.0

Výpočet faktoriálu pouze s čísly typu flonum (což je obecně špatný nápad):

#lang racket/base (require racket/flonum) (define (print item) (display item) (newline)) (define (factorial n) (let fact-iter ( ; pomocná vnitřní funkce (n n) ; počitadlo iterací (result 1.0)) ; průběžný výsledek (if (fl= n 0.0) ; po dosažení koncového stavu result ; se vrátí průběžný výsledek (fact-iter (fl- n 1.0) (fl* n result)) ; koncové volání ))) (define n 0.0) (do () ((>= n 30.0)) (print (factorial n)) (set! n (+ n 1)))

S výsledky:

1.0 1.0 2.0 6.0 24.0 120.0 720.0 5040.0 40320.0 362880.0 3628800.0 39916800.0 479001600.0 6227020800.0 87178291200.0 1307674368000.0 20922789888000.0 3.55687428096e+14 6.402373705728e+15 1.21645100408832e+17 2.43290200817664e+18 5.109094217170944e+19 1.1240007277776077e+21 2.585201673888498e+22 6.204484017332394e+23 1.5511210043330984e+25 4.032914611266057e+26 1.0888869450418352e+28 3.048883446117138e+29 8.841761993739701e+30

Deklarace vektoru typu flvector:

(flvector 1. 2. 3.) (flvector 1.0 2.0 3.0) (flvector 1. 2. 3) ; flvector: contract violation ; expected: flonum? ; given: 3 ; argument position: 3rd ; [,bt for context]

17. Typ stream

Posledním důležitým datovým typem, o němž se dnes alespoň ve stručnosti zmíníme, je typ nazvaný stream (proud). Na tento datový typ se můžeme dívat jako na zobecnění sekvencí. Nejdůležitějšími operacemi pro práci se streamem jsou operace představované funkcemi stream-first a stream-rest. Samotný stream je postupně vytvořen funkcí stream-cons, ovšem ve funkci streamu lze použít i běžné lineárně vázané seznamy (list). Čím se tedy vlastně streamy od seznamů odlišují? Seznam musí být konečný a všechny jeho prvky musí být vyhodnoceny, zatímco v případě streamů je možné mít nekonečnou sekvenci prvků a – což vyplývá z předchozího – nemusí být všechny prvky vyhodnoceny, ale jejich vyhodnocení se provádí až ve chvíli, kdy je to nezbytně nutné. Takové streamy nazýváme lazy streams, podobně jako v programovacím jazyce Clojure máme lazy sekvence (ostatně na lazy sekvencích je postavena prakticky celá základní knihovna Clojure).

Aby bylo možné tento datový typ použít, je nutné ve skriptu provést import příslušné knihovny:

(require racket/stream)

Ukažme si nyní (velmi jednoduché) použití streamů. Jak již víme z předchozího textu, lze stream postupně vytvořit funkcí stream-cons, nebo pomocí konstruktoru stream (jenž interně stream-cons volá):

(define s1 (stream 1 2 3 4 5)) s1 #<stream>

Poznámka: povšimněte si, že se stream skutečně nevyhodnocuje.

Funkce stream-first a stream-rest:

(stream-first s1) 1 (stream-rest s1) #<stream>

Převod streamu na sekvenci:

(in-stream s1) #<sequence>

Převod (konečného!) streamu na seznam:

(stream->list s1) '(1 2 3 4 5)

Získání prvních tří prvků streamu:

(stream-take s1 3) #<stream>

Líná aplikace funkce na všechny prvky streamu:

(define (square x) (* x x)) (stream-map square s1) #<stream> (stream->list (stream-map square s1)) '(1 4 9 16 25)

Poznámka: výsledkem aplikace většiny funkcí na stream je jiný stream, což je užitečné při tvorbě takzvaných kolon.

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/lisp-families.git (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Popis příkladu Cesta 1 01-dot-pairs.rkt zpracování tečka-dvojic https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/base-libraries/01-dot-pairs.rkt 2 02-cons.rkt konstrukce tečka dvojic a seznamů https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/base-libraries/02-cons.rkt 3 03-lists_traditional.rkt zpracování seznamů, tradiční funkce https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/base-libraries/03-lists_traditional.rkt 4 04-lists_racket.rkt zpracování seznamů, funkce Racketu https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/base-libraries/04-lists_racket.rkt 5 05-factorial_fixnum.rkt výpočet faktoriálu nad typem fixnum https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/base-libraries/05-factorial_fixnum.rkt 6 06-factorial_flonum.rkt výpočet faktoriálu nad typem flonum https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/base-libraries/06-factorial_flonum.rkt 7 07-vectors.rkt základní operace s vektory https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/base-libraries/07-vectors.rkt 8 08-hash-map.rkt základní operace s hešovacími tabulkami https://github.com/tisnik/lisp-families/blob/master/racket/base-libraries/08-hash-map.rkt

