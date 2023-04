Obsah

1. Zobrazení čísel a zpracování příznaků mikroprocesoru Zilog Z80

2. Podprogram pro tisk celočíselné hodnoty v rozsahu 0 až 9999

3. Ukázka použití podprogramu pro tisk celého čísla





4. Výsledek pokusu o vytištění záporných čísel

5. Tisk maximální podporované hodnoty a pokus o vytištění vyšší hodnoty





6. Vytištění číselné řady

7. Kombinace s dalšími subrutinami

8. Příznaky mikroprocesoru Zilog Z80

9. Seznam instrukcí, které modifikují příznakové bity

10. Zobrazení obsahu příznakového registru F po provedení vybrané operace

11. Příznakové bity po provedení celočíselné operace 1+2

12. Příznakové bity po provedení celočíselné operace 0+0

13. Příznakové bity po provedení operace 255+1

14. Příznakové bity po provedení operace 254+1

15. Příznakové bity po provedení operace 255+255

16. Příznakové bity po provedení operace 100+100

17. První shrnutí: význam příznaků C, V, S a Z

18. Příloha: upravený soubor Makefile pro překlad demonstračních příkladů

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Zobrazení čísel a zpracování příznaků mikroprocesoru Zilog Z80

V úvodní části dnešního článku si ukážeme způsob použití standardního podprogramu (subrutiny) uloženého v paměti ROM, který slouží pro výpis celých čísel na obrazovku. Tento podprogram byl sice původně určen pro specifické účely (konkrétně pro výpis čísel řádků v Sinclair BASICu), ovšem i přes jeho některá omezení bude podpora pro výpis numerických hodnot velmi užitečná v navazující části článku.

Obrázek 1: Výpis numerických hodnot na obrazovku podprogramem uloženým v ROM.

Navíc se podrobněji zmíníme o problematice příznaků (flags), které jsou nastavovány některými instrukcemi a které lze využít jak v podmíněných skocích, tak i v dalších typech strojových instrukcí (rotacích atd). Prozatím jsme totiž používali pouze dva příznaky, a to konkrétně carry (příznak přenosu) a zero (příznak nulovosti), ovšem mikroprocesor Zilog Z80 kromě toho nabízí i další příznaky, které lze využít jak ve výpočtech s hodnotami se znaménkem, tak i při realizaci některých optimalizací.

2. Podprogram pro tisk celočíselné hodnoty v rozsahu 0 až 9999

Jak jsme si již naznačili v úvodní kapitole, popíšeme si v dnešním článku nejdříve způsob použití standardního podprogramu uloženého v paměti ROM, který dokáže vypsat hodnotu celého čísla na obrazovku a přitom posunout pomyslný (neviditelný) kurzor takovým způsobem, aby tisk dalších znaků následoval až za nově zobrazeným číslem. Tento podprogram, jenž je i s dalšími podrobnostmi popsán například na stránce https://skoolkid.github.i­o/rom/asm/1A1B.html, začíná na adrese 0×1A1B a očekává na vstupu celé šestnáctibitové číslo uložené v registrovém páru BC (připomeňme si, že ROM je mapována od 0×0000 do 0×3fff). Číslo předané v registrovém páru BC je vytištěno a přitom subrutina nenávratně modifikuje obsah akumulátoru A a již zmíněného registrového páru BC (a podle očekávání i příznaků). Ostatní dva registrové páry DE a HL nejsou touto subrutinou modifikovány (jsou totiž uloženy na zásobník a před koncem subrutiny jsou obnoveny).

Obrázek 2: Tento podprogram je využíván například interpretrem Sinclair BASICu pro zobrazení čísel řádků.

Poznámka: numerická hodnota se vytiskne v decimální soustavě.

3. Ukázka použití podprogramu pro tisk celého čísla

Základní způsob použití výše zmíněného podprogramu je ve skutečnosti až triviální. Pouze nám postačuje smazat obrazovku (či alternativně otevřít kanál pro zápis na obrazovku – screen), vložit do registrového páru BC celočíselnou hodnotu, která se má vypsat a následně zavolat subrutinu pro tisk celého čísla. Vše lze realizovat čtyřmi (resp. jak uvidíme o odstavec dále, tak jen třemi) instrukcemi:

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) ld BC, 1234 ; numerická hodnota, kterou chceme vytisknout call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla ret ; návrat z programu do BASICu end ENTRY_POINT

Způsob překladu tohoto programu do strojového kódu bude vypadat následovně:

ENTRY_POINT EQU 8000 ROM_CLS EQU 0DAF OUT_NUM_1 EQU 1A1B ORG 8000 8000: label start 8000:CDAF0D CALL 0DAF 8003:01D204 LD BC, 04D2 8006:CD1B1A CALL 1A1B 8009:C9 RET 800A: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 8009

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu najdete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/61-print-number-A.asm

Podívejme se na výsledek tak, jak ho uvidíme na obrazovce ZX Spectra:

Obrázek 3: Hodnota 1234 vytištěná na obrazovce ZX Spectra.

Poznámka na okraj – v případě, že program končí dvojicí instrukcí CALL + RET, můžeme program o jednu instrukci zkrátit. Je tomu tak z toho důvodu, že volaná subrutina (jakákoli) končí instrukcí RET (nebo její podmíněnou variantou), takže můžeme tuto instrukci „zneužít“ pro přímý návrat do BASICu. To konkrétně znamená, že následující dvojici řádků:

call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla ret ; návrat z programu do BASICu

je možné nahradit za jedinou instrukci:

jp OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla + návrat

V dnešních demonstračních příkladech ovšem ponechávám delší variantu, aby bylo možné snadno a bez většího přemýšlení za volání OUT_NUM 1 přidat další instrukce.

4. Výsledek pokusu o vytištění záporných čísel

Již v úvodním textu jsme si řekli, že standardní subrutina OUT_NUM 1 byla původně určena pro tisk čísel řádků v Sinclair BASICu. S tím do značné míry souvisí i různá omezení, které tato subrutina má. Například nedokáže korektně vytisknout záporná čísla (to ovšem dává smysl, protože čísla řádků nemohou být záporná). O tomto omezení se můžeme velmi snadno přesvědčit překladem a spuštěním nepatrně upraveného demonstračního příkladu:

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) ld BC, -1234 ; numerická hodnota, kterou chceme vytisknout call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla ret ; návrat z programu do BASICu end ENTRY_POINT

Výsledek bude vypadat následovně:

Obrázek 4: Výsledek pokusu o vytištění záporného čísla standardní subrutinou OUT_NUM 1 .

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu najdete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/62-print-number-B.asm

5. Tisk maximální podporované hodnoty a pokus o vytištění vyšší hodnoty

V Sinclair BASICu platí ještě další omezení na rozsah čísel řádků. Nejvyšší číslo řádku může mít hodnotu 9999 (což je zvláštní, protože další BASICy pro osmibitové mikropočítače mají méně umělé omezení na 32767 řádků nebo na 65535 řádků):

Obrázek 5: Program v BASICu s číslem řádku 9999.

Obrázek 6: Program v BASICu s číslem řádku 10000 je již nekorektní.

A rutina OUT_NUM 1 toto omezení skutečně bere v úvahu, protože maximální celočíselná hodnota, kterou lze bez problémů vytisknout, je rovna právě 9999. Opět se o tom snadno přesvědčíme, a to překladem a spuštěním následujících dvou demonstračních příkladů. První příklad by měl vytisknout hodnotu 9999, druhý pak „pokaženou“ hodnotu 10000 (která již není podporována).

Obrázek 7: Vytištění maximální hodnoty podporované subrutinou OUT_NUM 1 .

Obrázek 8: Pokus o vytištění hodnoty 10000 subrutinou OUT_NUM 1 .

Zdrojový kód příkladu, jenž vytiskne hodnotu 9999:

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) ld BC, 9999 ; numerická hodnota, kterou chceme vytisknout call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla ret ; návrat z programu do BASICu end ENTRY_POINT

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu najdete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/63-print-number-C.asm

Program, který se pokusí o vytištění hodnoty 10000:

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) ld BC, 10000 ; numerická hodnota, kterou chceme vytisknout call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla ret ; návrat z programu do BASICu end ENTRY_POINT

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu najdete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/64-print-number-D.asm

6. Vytištění číselné řady

Vyzkoušejme si nyní tisk číselné řady, v níž jednotlivé hodnoty od sebe nebudou nijak odděleny. Nejprve vytiskneme číslici 1, potom ihned za ní číslici 2 atd. až do hodnoty 10. Výsledek zobrazený na obrazovce ZX Spectra by tedy měl vypadat následovně:

Obrázek 9: Celočíselné hodnoty 1, 2, … až 10 zobrazené za sebou, bez použití oddělovače.

Samozřejmě nám nic nebrání ve vložení volání subrutiny OUT_NUM 1 do programové smyčky, která může mít následující strukturu:

ld BC, 1 ; numerická hodnota, kterou chceme vytisknout next_number: call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla inc C ; a zvýšit o jedničku ld A, C cp 11 ; kontrola na konec smyčky jr nz, next_number

Problém ovšem spočívá v tom, že hodnota uložená v registrovém páru BC je v subrutině OUT_NUM 1 poškozena a tudíž takto navržená smyčka nebude zcela funkční. Musíme tedy před voláním subrutiny obsah BC uschovat (například na zásobník nebo do druhé sady registrů) a po návratu ze subrutiny ji obnovit:

ld BC, 1 ; numerická hodnota, kterou chceme vytisknout next_number: push BC ; uchovat počitadlo call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla pop BC ; obnovit počitadlo inc C ; a zvýšit o jedničku ld A, C cp 11 ; kontrola na konec smyčky jr nz, next_number

Takto navržená programová smyčka již bude plně funkční a můžeme ji tedy použít v demonstračním příkladu, jenž bude mít tvar:

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) ld BC, 1 ; numerická hodnota, kterou chceme vytisknout next_number: push BC ; uchovat počitadlo call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla pop BC ; obnovit počitadlo inc C ; a zvýšit o jedničku ld A, C cp 11 ; kontrola na konec smyčky jr nz, next_number ret ; návrat z programu do BASICu end ENTRY_POINT

Pro úplnost se podívejme, jak je tento příklad přeložen do strojového kódu. Jeho délka je rovna sedmnácti bajtům:

ENTRY_POINT EQU 8000 ROM_CLS EQU 0DAF OUT_NUM_1 EQU 1A1B ORG 8000 8000: label start 8000:CDAF0D CALL 0DAF 8003:010100 LD BC, 0001 8006: label next_number 8006:C5 PUSH BC 8007:CD1B1A CALL 1A1B 800A:C1 POP BC 800B:0C INC C 800C:79 LD A, C 800D:FE0B CP 0B 800F:20F5 JR NZ, 8006 8011:C9 RET 8012: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 8011

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu najdete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/65-more-numbers-A.asm

7. Kombinace s dalšími subrutinami

V úvodním textu jsme si řekli, že subrutina OUT_NUM 1 byla navržena tak, aby ji mohl využívat přímo interpret Sinclair BASICu. Lze ji tedy zkombinovat s dalšími podprogramy určenými pro tisk textů a dalších hodnot na obrazovku ZX Spectra. Díky tomu je například možné po zobrazení celočíselné hodnoty vytisknout znak pro nový řádek subrutinou na adrese 0×10 (tu již dobře známe) a tím pádem provést odřádkování:

Obrázek 10: Hodnoty 1 až 10 vytištěné po sobě, ovšem s odřádkováním.

Aby se provedlo odřádkování, musíme programovou smyčku z předchozí kapitoly pouze rozšířit o vytištění řídicího znaku 0×0d. Podívejme se, jak úprava programu vypadá:

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) ld BC, 1 ; numerická hodnota, kterou chceme vytisknout next_number: push BC ; uchovat počitadlo call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla ld A, 0x0d ; kód znaku pro odřádkování rst 0x10 ; zavolání rutiny v ROM pop BC ; obnovit počitadlo inc C ; a zvýšit o jedničku ld A, C cp 11 ; kontrola na konec smyčky jr nz, next_number ret ; návrat z programu do BASICu end ENTRY_POINT

Poznámka: samozřejmě si můžete namísto znaku pro konec řádku vytisknout čárku, mezeru atd.

Způsob překladu tohoto demonstračního příkladu do strojového kódu:

ENTRY_POINT EQU 8000 ROM_CLS EQU 0DAF OUT_NUM_1 EQU 1A1B ORG 8000 8000: label start 8000:CDAF0D CALL 0DAF 8003:010100 LD BC, 0001 8006: label next_number 8006:C5 PUSH BC 8007:CD1B1A CALL 1A1B 800A:3E0D LD A, 0D 800C:D7 RST 10 800D:C1 POP BC 800E:0C INC C 800F:79 LD A, C 8010:FE0B CP 0B 8012:20F2 JR NZ, 8006 8014:C9 RET 8015: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 8014

Poznámka: úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu najdete na adrese https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/66-more-numbers-B.asm

8. Příznaky mikroprocesoru Zilog Z80

Ve druhé části dnešního článku se budeme zabývat popisem příznaků (flags) osmibitového mikroprocesoru Zilog Z80. Jedná se o sadu šesti bitů, které jsou nastavovány mnoha strojovými instrukcemi (typicky instrukcemi aritmetickými, ale i mnoha dalšími, jak uvidíme dále) a mohou být testovány v podmíněných skocích, podmíněných skocích do podprogramů či podmíněných výskoků (návratů) z podprogramů. Všech šest příznaků je uloženo v příznakovém registru nazvaném příznačně F (od slova flags). Struktura tohoto registru vypadá následovně:

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Příznak S Z x H y P/V N C

Jednotlivé příznakové bity mají následující význam:

Příznak Jméno Stručný popis C carry příznak přenosu nebo výpůjčky, taktéž první nebo poslední bit u bitových posunů N add/subtract nulovaný instrukcí ADD, nastavovaný instrukcí SUB P/V parity/overflow lichá či sudá parita u logických operací, přetečení do znaménkového bitu u aritmetických operací y × H half carry přetečení ze čtvrtého do pátého bitu při provádění aritmetických operací x × Z zero příznak nulovosti výsledku S sign nejvyšší (osmý) bit výsledku, který nese informace o znaménku

Mezi aritmetické operace pro zjednodušení počítáme i instrukci CP pro porovnání. Ta skutečně provede výpočet rozdílu, ovšem výsledek se zahodí; nastaví se pouze příznakové bity.

Poznámka: podrobnější informace o jednotlivých příznacích budou postupně uvedeny v navazujících kapitolách.

9. Seznam instrukcí, které modifikují příznakové bity

Na mikroprocesoru Zilog Z80 modifikuje příznakové bity mnoho strojových instrukcí. Tyto instrukce jsou vypsány v následující tabulce, přičemž je u každého příznaku uvedeno, jak se daný příznak instrukcí modifikuje. Význam symbolů použitých v této tabulce byl převzat ze stránky 80 MICROPROCESSOR Instruction Set Summary:

Symbol Význam – příznak zůstane nezměněn * příznak je instrukcí změněn (na základě provedené operace) 0 příznak se vynuluje 1 příznak se nastaví na jedničku ? hodnota příznaku není oficiálně specifikována

Následuje slíbená tabulka s instrukcemi, z nichž každá nějakým způsobem modifikuje příznak či několik příznaků:

Instrukce S Z H P N C ADC A,s * * * V 0 * ADC HL,ss * * ? V 0 * ADD A,s * * * V 0 * ADD HL,ss – – ? – 0 * ADD IX,pp – – ? – 0 * ADD IY,rr – – ? – 0 * AND s * * * P 0 0 BIT b,m ? * 1 ? 0 – CCF – – ? – 0 * CP s * * * V 1 * CPD * * * * 1 – CPDR * * * * 1 – CPI * * * * 1 – CPIR * * * * 1 – CPL – – 1 – 1 – DAA * * * P – * DEC s * * * V 1 – IN r,[C] * * * P 0 – INC r * * * V 0 – INC [HL] * * * V 0 – INC [xx+d] * * * V 0 – IND ? * ? ? 1 – INDR ? 1 ? ? 1 – INI ? * ? ? 1 – INIR ? 1 ? ? 1 – LD A,i * * 0 * 0 – LDD – – 0 * 0 – LDDR – – 0 0 0 – LDI – – 0 * 0 – LDIR – – 0 0 0 – NEG * * * V 1 * OR s * * * P 0 0 OTDR ? 1 ? ? 1 – OTIR ? 1 ? ? 1 – OUTD ? * ? ? 1 – OUTI ? * ? ? 1 – RL m * * 0 P 0 * RLA – – 0 – 0 * RLC m * * 0 P 0 * RLCA – – 0 – 0 * RLD * * 0 P 0 – RR m * * 0 P 0 * RRA – – 0 – 0 * RRC m * * 0 P 0 * RRCA – – 0 – 0 * RRD * * 0 P 0 – SBC A,s * * * V 1 * SBC HL,ss * * ? V 1 * SCF – – 0 – 0 1 SLA m * * 0 P 0 * SRA m * * 0 P 0 * SRL m * * 0 P 0 * SUB s * * * V 1 * XOR s * * * P 0 0

10. Zobrazení obsahu příznakového registru F po provedení vybrané operace

V dalších kapitolách si na několika příkladech ukážeme, jakým způsobem jsou jednotlivé příznaky ovlivněny aritmetickými a jinými operacemi. Musíme být tedy schopni nějakým způsobem vytisknout hodnoty příznaků. Pro jednoduchost – protože pro vytištění příznaků sofistikovanějším způsobem je nutné vědět, jak příznaky používat :-) – se spokojíme s tím, že vytiskneme obsah celého osmibitového registru F. Jak to však můžeme provést? Prozatím umíme vytisknout numerickou hodnotu uloženou v registrovém páru BC, takže pouze musíme vynulovat obsah B a naopak přenést obsah registru F do registru C.

To ovšem nelze provést přímo instrukcí ld C, B, takže si musíme pomoci trikem – přesunem hodnot přes zásobník:

push AF ; uložíme pár AF na zásobník pop BC ; obnovíme původní obsah AF ze zásobníku, ovšem nyní do BC ld B, 0 ; vymažeme B (což byl obsah A), ponecháme jen C (což byl obsah F)

Nyní již registrový pár BC obsahuje původní hodnotu registru F v rozsahu 0 až 255, kterou lze snadno vytisknout na obrazovku:

call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla

Přesně tento postup použijeme v navazujících kapitolách.

11. Příznakové bity po provedení celočíselné operace 1+2

Nyní si vyzkoušejme, jaké příznakové bity budou nastaveny (či naopak nenastaveny) po provedení celočíselné operace 1+2 realizované instrukcí add, tedy konkrétně tímto způsobem:

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) ld A, 1 ; první sčítanec add A, 2 ; druhý sčítance + výsledek operace push AF ; uložíme pár AF na zásobník pop BC ; obnovíme původní obsah AF ze zásobníku, ovšem nyní do BC ld B, 0 ; vymažeme B (což byl obsah A), ponecháme jen C (což byl obsah F) call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla ret ; návrat z programu do BASICu end ENTRY_POINT

Po překladu a spuštění tohoto příkladu zjistíme, že jsou všechny bity příznakového registru nulové:

Obrázek 11: Všechny bity příznakového registru F jsou nulové.

To konkrétně znamená následující:

Příznak Význam Hodnota Vysvětlení C carry 0 bez přenosu do devátého bitu N add/subtract 0 operace ADD V overflow 0 bez přetečení do znaménkového bitu H half carry 0 bez přenosu ze čtvrtého do pátého bitu Z zero 0 výsledek je nenulový S sign 0 výsledek je kladný

Dnes již naposledy si ještě pro úplnost ukážeme, jak vypadá překlad do strojového kódu:

ENTRY_POINT EQU 8000 ROM_CLS EQU 0DAF OUT_NUM_1 EQU 1A1B ORG 8000 8000: label start 8000:CDAF0D CALL 0DAF 8003:3E01 LD A, 01 8005:C602 ADD A, 02 8007:F5 PUSH AF 8008:C1 POP BC 8009:0600 LD B, 00 800B:CD1B1A CALL 1A1B 800E:C9 RET 800F: END 8000 Emiting TAP basic loader Emiting TAP from 8000 to 800E

12. Příznakové bity po provedení celočíselné operace 0+0

Nyní předchozí demonstrační příklad nepatrně upravíme, a to takovým způsobem, že budeme provádět součet 0+0 (s nulovým výsledkem). Zdrojový kód příkladu se změní jen nepatrně – viz zvýrazněnou část kódu:

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) ld A, 0 ; první sčítanec add A, 0 ; druhý sčítance + výsledek operace push AF ; uložíme pár AF na zásobník pop BC ; obnovíme původní obsah AF ze zásobníku, ovšem nyní do BC ld B, 0 ; vymažeme B (což byl obsah A), ponecháme jen C (což byl obsah F) call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla ret ; návrat z programu do BASICu end ENTRY_POINT

Výsledná hodnota uložená do příznakového bitu bude nyní odlišná:

Obrázek 12: Nastaven je pouze sedmý bit příznakového registru F.

Nastaven je tedy pouze příznak/bit zero znamenající nulový výsledek poslední aritmetické nebo logické operace. To konkrétně znamená následující:

Příznak Význam Hodnota Vysvětlení C carry 0 bez přenosu do devátého bitu N add/subtract 0 operace ADD V overflow 0 bez přetečení do znaménkového bitu H half carry 0 bez přenosu ze čtvrtého do pátého bitu Z zero 1 výsledek je nulový S sign 0 výsledek je kladný

13. Příznakové bity po provedení operace 255+1

Nyní sečteme hodnoty 255+1. Výsledkem tedy bude nula (osmibitová hodnota přeteče přes 255), stejně jako tomu bylo v předchozím demonstračním příkladu. Ovšem budou stejně nastaveny i příznakové bity?

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) ld A, 255 ; první sčítanec add A, 1 ; druhý sčítance + výsledek operace push AF ; uložíme pár AF na zásobník pop BC ; obnovíme původní obsah AF ze zásobníku, ovšem nyní do BC ld B, 0 ; vymažeme B (což byl obsah A), ponecháme jen C (což byl obsah F) call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla ret ; návrat z programu do BASICu end ENTRY_POINT

Výsledná dekadická hodnota 81 odpovídá binární hodnotě 01010001:

Obrázek 13: Příznakový registr obsahuje bity s hodnotami 01010001.

Výsledek součtu je tedy nulový, ovšem příznaky nám mohou napovědět, že se k výsledné nule došlo jiným způsobem:

Příznak Význam Hodnota Vysvětlení C carry 1 s přenosem do devátého bitu (výsledek je větší než 255) N add/subtract 0 operace ADD V overflow 0 bez přetečení do znaménkového bitu H half carry 1 s přenosem ze čtvrtého do pátého bitu Z zero 1 výsledek je nulový S sign 0 výsledek je kladný

14. Příznakové bity po provedení operace 254+1

Zkusme nyní první sčítanec o jedničku snížit a provést aritmetickou operaci 254+1. Výsledkem bude 255, což je hodnota, která se vejde do osmibitového výsledného registru. Ovšem hodnoty příznaků budou opět odlišné:

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) ld A, 254 ; první sčítanec add A, 1 ; druhý sčítance + výsledek operace push AF ; uložíme pár AF na zásobník pop BC ; obnovíme původní obsah AF ze zásobníku, ovšem nyní do BC ld B, 0 ; vymažeme B (což byl obsah A), ponecháme jen C (což byl obsah F) call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla ret ; návrat z programu do BASICu end ENTRY_POINT

Výsledná dekadická hodnota 168 odpovídá binární hodnotě 10101000:

Obrázek 14: Příznakový registr obsahuje bity s hodnotami 10101000.

Příznakové bity jsou opět prakticky zcela odlišné od předchozích výsledků:

Příznak Význam Hodnota Vysvětlení C carry 0 bez přenosu do devátého bitu (výsledek je menší nebo roven 255) N add/subtract 0 operace ADD V overflow 0 bez přetečení do znaménkového bitu H half carry 0 bez přenosu ze čtvrtého do pátého bitu Z zero 0 výsledek je nenulový S sign 1 výsledek je záporný

Poznámka: změnily se i bity x a y, ty ovšem prozatím můžeme bez problémů ignorovat.

15. Příznakové bity po provedení operace 255+255

Pokračujme dále. Zajímavé bude zjistit, jak se bude chovat operace 255+255. Na tuto operaci se můžeme dívat jako na součet dvou celých kladných čísel nebo naopak jako na součet dvou celých čísel záporných, protože hodnota 255 je binárně uložena jako 11111111, což ovšem je současně i hodnota –1 v případě, že budeme operace provádět ve dvojkovém doplňku (samotné operace budou stejné, pouze interpretace operandů a výsledku je jiná):

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) ld A, 255 ; první sčítanec add A, 255 ; druhý sčítance + výsledek operace push AF ; uložíme pár AF na zásobník pop BC ; obnovíme původní obsah AF ze zásobníku, ovšem nyní do BC ld B, 0 ; vymažeme B (což byl obsah A), ponecháme jen C (což byl obsah F) call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla ret ; návrat z programu do BASICu end ENTRY_POINT

Příznakový registr bude obsahovat dekadickou hodnotu 185, což binárně odpovídá 10111001.

Obrázek 15: Příznakový registr obsahuje bity s hodnotami 10111001.

Příznakové bity jsou opět odlišné od předchozích výsledků:

Příznak Význam Hodnota Vysvětlení C carry 1 s přenosem do devátého bitu (výsledek je větší než 255) N add/subtract 0 operace ADD V overflow 0 bez přetečení do znaménkového bitu H half carry 1 s přenosem ze čtvrtého do pátého bitu Z zero 0 výsledek je nenulový S sign 1 výsledek je záporný

16. Příznakové bity po provedení operace 100+100

V dnešním posledním demonstračním příkladu se pokusíme sečíst dvě hodnoty 100. Výsledkem je pochopitelně hodnota 200. Ovšem nyní dochází k zajímavé situaci, pokud budeme oba operandy i výsledek považovat za hodnoty se znaménkem reprezentované s dvojkovým doplňkem. Oba sčítance jsou stále kladnými hodnotami, ovšem 200 je bitově 11001000, což ve dvojkovém doplňku znamená –56 (a to ani nedošlo k přenosu!):

ENTRY_POINT equ $8000 ROM_CLS equ $0DAF OUT_NUM_1 equ $1A1B org ENTRY_POINT start: call ROM_CLS ; smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) ld A, 100 ; první sčítanec add A, 100 ; druhý sčítance + výsledek operace push AF ; uložíme pár AF na zásobník pop BC ; obnovíme původní obsah AF ze zásobníku, ovšem nyní do BC ld B, 0 ; vymažeme B (což byl obsah A), ponecháme jen C (což byl obsah F) call OUT_NUM_1 ; zavolání rutiny pro výpis celého čísla ret ; návrat z programu do BASICu end ENTRY_POINT

Na obrazovce ZX Spectra se zobrazí hodnota 140:

Obrázek 16: Příznakový registr obsahuje bity s hodnotami 10001100.

Příznakové bity jsou opět odlišné od předchozích výsledků:

Příznak Význam Hodnota Vysvětlení C carry 0 bez přenosu do devátého bitu (výsledek je menší nebo roven 255) N add/subtract 0 operace ADD V overflow 1 s přetečením do znaménkového bitu H half carry 0 bez přenosu ze čtvrtého do pátého bitu Z zero 0 výsledek je nenulový S sign 1 výsledek je záporný

17. První shrnutí: význam příznaků C, V, S a Z

Nyní si již můžeme shrnout význam čtyř příznakových bitů při provádění aritmetických operací:

Příznak S Z V C Poznámka 1+2 0 0 0 0 kladný výsledek 0+0 0 1 0 0 nulový výsledek 255+1 0 1 0 1 nulový výsledek, ovšem vzniklý přenosem (0=256) 254+1 1 0 0 0 nenulový výsledek větší než 127 (a tedy záporný ve dvojkovém doplňku) 255+255 1 0 0 1 nenulový výsledek větší než 127, který ovšem vznikl přenosem 100+100 1 0 1 0 záporný výsledek vzniklý součtem dvou kladných čísel 128+128 0 1 1 1 nulový nezáporný výsledek, došlo ovšem jak k přetečení, tak i přenosu (toto je specifický případ)

Poznámka: povšimněte si, že ne všechny kombinace příznaků mohou v praxi nastat. Příkladem je výsledek typu „záporná nula“ (tedy S=1 a současně Z=1) atd. Ovšem z tabulky je současně zřejmé, že Zilog Z80 lze použít jak pro výpočty s hodnotami bez znaménka (unsigned), tak i s hodnotami se znaménkem (signed). A dokonce jsou tyto výpočty jednodušší, než například na MOS 6502 atd.

Zbývá nám popis dvou dalších příznaků N a především příznaku H. Tyto příznaky jsou použity například v instrukci DAA, což je pravděpodobně nejkomplikovanější a nejhůře (oficiálně) popsaná instrukce Z80 vůbec.

Obrázek 17: Příznakový registr po provedení operace 128+128.

18. Příloha: upravený soubor Makefile pro překlad demonstračních příkladů

Výše uvedené demonstrační příklady i příklady, které již byly popsány v předchozích sedmi článcích [1] [2], [3], [4], [5], [6], [7], je možné přeložit s využitím souboru Makefile, jehož aktuální verze vypadá následovně (pro překlad a slinkování je použit assembler Pasmo):

ASSEMBLER := pasmo all: 01.tap 02.tap 03.tap 04.tap 05.tap 06.tap 07.tap 08.tap 09.tap 10.tap \ 11.tap 12.tap 13.tap 14.tap 15.tap 16.tap 17.tap 18.tap 19.tap 20.tap \ 21.tap 22.tap 23.tap 24.tap 25.tap 26.tap 27.tap 28.tap 29.tap 30.tap \ 31.tap 32.tap 33.tap 34.tap 35.tap 36.tap 37.tap 38.tap 39.tap 40.tap \ 41.tap 42.tap 43.tap 44.tap 45.tap 46.tap 47.tap 48.tap 49.tap 50.tap \ 51.tap 52.tap 53.tap 54.tap 55.tap 56.tap 57.tap 58.tap 59.tap 60.tap \ 61.tap 62.tap 63.tap 64.tap 65.tap 66.tap 67.tap 68.tap 69.tap 70.tap \ 71.tap 72.tap clean: rm -f *.tap .PHONY: all clean 01.tap: 01-color-attribute.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 01-color-attribute.lst 02.tap: 02-blinking-attribute.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 02-blinking-attribute.lst 03.tap: 03-symbolic-names.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 03-symbolic-names.lst 04.tap: 04-operators.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 04-operators.lst 05.tap: 05-better-symbols.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tap $< $@ > 05-better-symbols.lst 06.tap: 06-tapbas-v1.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 06-tapbas-v1.lst 07.tap: 07-tapbas-v2.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 07-tapbas-v2.lst 08.tap: 08-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 08-loop.lst 09.tap: 09-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 09-loop.lst 10.tap: 10-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 10-loop.lst 11.tap: 11-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 11-loop.lst 12.tap: 12-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 12-loop.lst 13.tap: 13-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 13-loop.lst 14.tap: 14-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 14-loop.lst 15.tap: 15-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 15-loop.lst 16.tap: 16-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 16-loop.lst 17.tap: 17-loop.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 17-loop.lst 18.tap: 18-cls.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 18-cls.lst 19.tap: 19-print-char-call.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 19-print-char-call.lst 20.tap: 20-print-char-rst.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 20-print-char-rst.lst 21.tap: 21-print-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 21-print-char.lst 22.tap: 22-print-all-chars.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 22-print-all-chars.lst 23.tap: 23-print-all-chars.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 23-print-all-chars.lst 24.tap: 24-change-color.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 24-change-color.lst 25.tap: 25-change-flash.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 25-change-flash.lst 26.tap: 26-print-at.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 26-print-at.lst 27.tap: 27-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 27-print-string.lst 28.tap: 28-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 28-print-string.lst 29.tap: 29-print-colorized-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 29-print-colorized-string.lst 30.tap: 30-print-string-ROM.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 30-print-string-ROM.lst 31.tap: 31-attributes.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 31-attributes.lst 32.tap: 32-fill-in-vram.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 32-fill-in-vram.lst 33.tap: 33-fill-in-vram-no-ret.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 33-fill-in-vram-no-ret.lst 34.tap: 34-fill-in-vram-pattern.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 34-fill-in-vram-pattern.lst 35.tap: 35-slow-fill-in-vram.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 35-slow-fill-in-vram.lst 36.tap: 36-slow-fill-in-vram-no-ret.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 36-slow-fill-in-vram-no-ret.lst 37.tap: 37-fill-block.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 37-fill-block.lst 38.tap: 38-fill-block-with-pattern.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 38-fill-block-with-pattern.lst 39.tap: 39-fill-block-optimized.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 39-fill-block-optimized.lst 40.tap: 40-draw-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 40-draw-char.lst 41.tap: 41-draw-any-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 41-draw-any-char.lst 42.tap: 42-block-anywhere.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 42-block-anywhere.lst 43.tap: 43-block-anywhere-rrca.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 43-block-anywhere-rrca.lst 44.tap: 44-better-draw-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 44-better-draw-char.lst 45.tap: 45-even-better-draw-char.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 45-even-better-draw-char.lst 46.tap: 46-draw-char-at.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 46-draw-char-at.lst 47.tap: 47-draw-char-at-unrolled.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 47-draw-char-at-unrolled.lst 48.tap: 48-incorrect-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 48-incorrect-print-string.lst 49.tap: 49-correct-print-string.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 49-correct-print-string.lst 50.tap: 50-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 50-ascii-table.lst 51.tap: 51-plot-block.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 51-plot-block.lst 52.tap: 52-plot-pixel.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 52-plot-pixel.lst 53.tap: 53-plot-pixel.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 53-plot-pixel.lst 54.tap: 54-plot-pixel-on-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 54-plot-pixel-on-background.lst 55.tap: 55-plot-pixel-on-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 55-plot-pixel-on-background.lst 56.tap: 56-inverse-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 56-inverse-ascii-table.lst 57.tap: 57-plot-pixel-on-inverse-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 57-plot-pixel-on-inverse-background.lst 58.tap: 58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.lst 59.tap: 59-configurable-ascii-table.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 59-configurable-ascii-table.lst 60.tap: 60-plot-over.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 60-plot-over.lst 61.tap: 61-print-number-A.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 61-print-number-A.lst 62.tap: 62-print-number-B.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 62-print-number-B.lst 63.tap: 63-print-number-C.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 63-print-number-C.lst 64.tap: 64-print-number-D.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 64-print-number-D.lst 65.tap: 65-more-numbers-A.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 65-more-numbers-A.lst 66.tap: 66-more-numbers-B.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 66-more-numbers-B.lst 67.tap: 67-print-flags-1.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 67-print-flags-1.lst 68.tap: 68-print-flags-2.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 68-print-flags-2.lst 69.tap: 69-print-flags-3.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 69-print-flags-3.lst 70.tap: 70-print-flags-4.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 70-print-flags-4.lst 71.tap: 71-print-flags-5.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 71-print-flags-5.lst 72.tap: 72-print-flags-6.asm $(ASSEMBLER) -v -d --tapbas $< $@ > 72-print-flags-6.lst

19. Repositář s demonstračními příklady

V tabulce zobrazené pod tímto odstavcem jsou uvedeny odkazy na všechny prozatím popsané demonstrační příklady určené pro překlad a spuštění na osmibitovém domácím mikropočítači ZX Spectrum (libovolný model či jeho klon), které jsou psány v assembleru mikroprocesoru Zilog Z80. Pro překlad těchto demonstračních příkladů je možné použít například assembler Pasmo (viz též úvodní článek):

# Soubor Stručný popis Adresa 1 01-color-attribute.asm modifikace jednoho barvového atributu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/01-color-attribute.asm 2 02-blinking-attribute.asm barvový atribut s nastavením bitů pro blikání a vyšší intenzitu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/02-blinking-attribute.asm 3 03-symbolic-names.asm symbolická jména v assembleru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/03-symbolic-names.asm 4 04-operators.asm operátory a operace se symbolickými hodnotami https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/04-operators.asm 5 05-better-symbols.asm tradičnější symbolická jména https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/05-better-symbols.asm 6 06-tapbas-v1.asm vygenerování BASICovského loaderu (neúplný příklad) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/06-tapbas-v1.asm 7 07-tapbas-v2.asm vygenerování BASICovského loaderu (úplný příklad) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/07-tapbas-v2.asm 8 08-loop.asm jednoduchá počítaná programová smyčka: naivní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/08-loop.asm 9 09-loop.asm programová smyčka: zkrácení kódu pro vynulování použitých pracovních registrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/09-loop.asm 10 10-loop.asm programová smyčka: optimalizace skoku na konci smyčky (instrukce DJNZ) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/10-loop.asm 11 11-loop.asm programová smyčka: optimalizace využití pracovních registrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/11-loop.asm 12 12-loop.asm programová smyčka: použití pracovního registru IX https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/12-loop.asm 13 13-loop.asm programová smyčka: použití pracovního registru IY https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/13-loop.asm 14 14-loop.asm programová smyčka se šestnáctibitovým počitadlem, základní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/14-loop.asm 15 15-loop.asm programová smyčka se šestnáctibitovým počitadlem, vylepšená varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/15-loop.asm 16 16-loop.asm použití relativního skoku a nikoli skoku absolutního https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/16-loop.asm 17 17-loop.asm programová smyčka: inc l namísto inc hl https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/17-loop.asm 18 18-cls.asm smazání obrazovky a otevření kanálu číslo 2 (screen) přes funkci v ROM https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/18-cls.asm 19 19-print-char-call.asm smazání obrazovky a výpis jednoho znaku na obrazovku přes funkci v ROM (použití instrukce CALL) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/19-print-char-call.asm 20 20-print-char-rst.asm smazání obrazovky a výpis jednoho znaku na obrazovku přes funkci v ROM (použití instrukce RST) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/20-print-char-rst.asm 21 21-print-char.asm pouze výpis jednoho znaku na obrazovku bez jejího smazání https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/21-print-char.asm 22 22-print-all-chars.asm výpis znakové sady znak po znaku (nekorektní verze příkladu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/22-print-all-chars.asm 23 23-print-all-chars.asm výpis znakové sady znak po znaku (korektní verze příkladu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/23-print-all-chars.asm 24 24-change-color.asm změna barvových atributů (popředí a pozadí) vypisovaných znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/24-change-color.asm 25 25-change-flash.asm povolení či zákaz blikání vypisovaných znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/25-change-flash.asm 26 26-print-at.asm výpis znaku či znaků na určené místo na obrazovce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/26-print-at.asm 27 27-print-string.asm výpis celého řetězce explicitně zapsanou programovou smyčkou (základní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/27-print-string.asm 28 28-print-string.asm výpis celého řetězce explicitně zapsanou programovou smyčkou (vylepšená varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/28-print-string.asm 29 29-print-colorized-string.asm výpis řetězce, který obsahuje i řídicí znaky pro změnu barvy atd. https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/29-print-colorized-string.asm 30 30-print-string-ROM.asm výpis řetězce s využitím služby/subrutiny uložené v ROM ZX Spectra https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/30-print-string-ROM.asm 31 31-attributes.asm modifikace atributů pro tisk řetězce subrutinou uloženou v ROM https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/31-attributes.asm 32 32-fill-in-vram.asm vyplnění celé bitmapy barvou popředí, návrat do systému https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/32-fill-in-vram.asm 33 33-fill-in-vram-no-ret.asm vyplnění celé bitmapy barvou popředí, bez návratu do systému https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/33-fill-in-vram-no-ret.asm 34 34-fill-in-vram-pattern.asm vyplnění celé bitmapy zvoleným vzorkem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/34-fill-in-vram-pattern.asm 35 35-slow-fill-in-vram.asm pomalé vyplnění celé bitmapy, vizualizace struktury bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/35-slow-fill-in-vram.asm 36 36-slow-fill-in-vram-no-ret.asm pomalé vyplnění celé bitmapy, vizualizace struktury bitmapy, bez návratu do systému https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/36-slow-fill-in-vram-no-ret.asm 37 37-fill-block.asm vykreslení bloku 8×8 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/37-fill-block.asm 38 38-fill-block-with-pattern.asm vykreslení bloku 8×8 pixelů zvoleným vzorkem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/38-fill-block-with-pattern.asm 39 39-fill-block-optimized.asm optimalizace předchozího příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/39-fill-block-optimized.asm 40 40-draw-char.asm vykreslení znaku do levého horního rohu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/40-draw-char.asm 41 41-draw-any-char.asm podprogram pro vykreslení libovolně zvoleného znaku do levého horního rohu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/41-draw-any-char.asm 42 42-block-anywhere.asm podprogramy pro vykreslení bloku 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/42-block-anywhere.asm 43 43-block-anywhere-rrca.asm podprogramy pro vykreslení bloku 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku, vylepšená varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/43-block-anywhere-rrca.asm 44 44-better-draw-char.asm vykreslení znaku v masce 8×8 pixelů, vylepšená varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/44-better-draw-char.asm 45 45-even-better-draw-char.asm posun offsetu pro vykreslení dalšího znaku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/45-even-better-draw-char.asm 46 46-draw-char-at.asm vykreslení znaku v masce 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/46-draw-char-at.asm 47 47-draw-char-at-unrolled.asm vykreslení znaku v masce 8×8 pixelů kamkoli na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/47-draw-char-at-unrolled.asm 48 48-incorrect-print-string.asm tisk řetězce, nekorektní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/48-incorrect-print-string.asm 49 49-correct-print-string.asm tisk řetězce, korektní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/49-correct-print-string.asm 50 50-ascii-table.asm tisk několika bloků ASCII tabulky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/50-ascii-table.asm 51 51-plot-block.asm vykreslení pixelu verze 1: zápis celého bajtu na pozici pixelu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/51-plot-block.asm 52 52-plot-pixel.asm vykreslení pixelu verze 2: korektní vykreslení jednoho pixelu, ovšem překreslení celého bajtu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/52-plot-pixel.asm 53 53-plot-pixel.asm vykreslení pixelu verze 3: vylepšená verze předchozího demonstračního příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/53-plot-pixel.asm 54 54-plot-pixel-on-background.asm vykreslení pixelu vůči pozadí (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/54-plot-pixel-on-background.asm 55 55-plot-pixel-on-background.asm vykreslení pixelu vůči pozadí (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/55-plot-pixel-on-background.asm 56 56-inverse-ascii-table.asm vykreslení ASCII tabulky inverzní barvou (inkoust vs. papír) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/56-inverse-ascii-table.asm 57 57-plot-pixel-on-inverse-background.asm vykreslení pixelů barvou papíru proti inverzní ASCII tabulce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/57-plot-pixel-on-inverse-background.asm 58 58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.asm vykreslení pixelů inverzní barvou proti inverzní ASCII tabulce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm58-plot-inverse-pixel-on-inverse-background.asm/ 59 59-configurable-ascii-table.asm vykreslení ASCII tabulky buď přímo inkoustem nebo inverzně https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/59-configurable-ascii-table.asm 60 60-plot-over.asm přibližná implementace příkazu PLOT OVER https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/60-plot-over.asm 61 61-print-number-A.asm ukázka použití podprogramu pro tisk celého čísla https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/61-print-number-A.asm 62 62-print-number-B.asm pokus o vytištění záporných čísel https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/62-print-number-B.asm 63 63-print-number-C.asm tisk maximální podporované hodnoty 9999 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/63-print-number-C.asm 64 64-print-number-D.asm tisk vyšší než podporované hodnoty 10000 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/64-print-number-D.asm 65 65-more-numbers-A.asm vytištění číselné řady https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/65-more-numbers-A.asm 66 66-more-numbers-B.asm kombinace tisku celočíselných hodnot s dalšími subrutinami https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/66-more-numbers-B.asm 67 67-print-flags-1.asm příznakové bity po provedení celočíselné operace 1+2 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/67-print-flags-1.asm 68 68-print-flags-2.asm příznakové bity po provedení celočíselné operace 0+0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/68-print-flags-2.asm 69 69-print-flags-3.asm příznakové bity po provedení operace 255+1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/69-print-flags-3.asm 70 70-print-flags-4.asm příznakové bity po provedení operace 254+1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/70-print-flags-4.asm 71 71-print-flags-5.asm příznakové bity po provedení operace 255+255 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/71-print-flags-5.asm 72 72-print-flags-6.asm výsledek operace 100+100, nastavení příznakových bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/72-print-flags-6.asm 73 73-print-flags-7.asm výsledek operace 128+128, nastavení příznakových bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/73-print-flags-7.asm 7× Makefile Makefile pro překlad a slinkování všech demonstračních příkladů do podoby obrazu magnetické pásky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Speccy-asm/Makefile

