3D mapa 97 % všech budov na světě

Výzkumníci z Mnichova představili první veřejně dostupný GlobalBuildingAtlas. Jde o 3D mapu asi 97 % všech budov na světě. Je v ní 2,75 miliard budov v rozlišení 3 × 3 × 3 metry. Byla sestrojena na základě satelitních snímků a výška budov je odhadována pomocí strojového učení.

To bylo trénováno na přesných datech z LiDARu ze 168 měst. Nejvíce budov a zároveň největší objem mají v Asii hlavně kvůli rozvoji v lidnaté Číně a Indii. Afrika má druhý nejvyšší počet budov, ale malý celkový objem. To odpovídá spíše malým budovám. Data naleznete na GitHubu a více detailů pak v článku.

