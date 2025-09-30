Adam Golecký z NIX.CZ je členem představenstva organizace EURO-IX

Ředitel národního propojovacího uzlu NIX.CZ Adam Golecký působí od léta v představenstvu sdružení propojovacích center European Internet Exchange Association (EURO-IX). Jmenován byl do nejužšího vedení této organizace na dva a půl doku, tedy do konce roku 2027. Ředitel sdružení NIX.CZ je druhým Čechem v řídícím orgánu EURO-IX. V jeho čele již řadu let působí Ondřej Filip, předseda představenstva sdružení NIX.CZ a výkonný ředitel správce české národní domény, sdružení CZ.NIC.
Zvolení do takto vybrané společnosti je pro mě odměnou za práci pro komunitu evropských propojovacích uzlů. Věřím, že k tomu přispívají i naše komunitní projekty, jako je naše mezinárodní konference Peering Days, jejíž 11. ročník se letos konal v chorvatském Splitu, nebo setkání nejen českých slovenských správců sítí pod hlavičkou komunity CSNOG, které pořádáme společně s kolegy ze sdružení CESNET a CZ.NIC, uvedl u příležitosti svého zvolení Adam Golecký.
Posláním organizace EURO-IX je podpořit rozvoj, posilování a zdokonalování takzvané Internet Exchange Point (IXP) komunity. Ta zahrnuje spolupráci jednotlivých peeringových uzlů především v Evropě a spočívá ve sjednocování technických standardů používaných uzly při společných postupech například v oblasti statistického vyhodnocování a informačních aktivit.