AI nalezla 50 chyb v nástroji curl

curl Autor: Daniel Stenberg

Před asi půl rokem si autor curl Daniel Stenberg stěžoval na hlášení o chybách s použitím AI, které nazval AI splašky. Minulý měsíc Joshua Rogers našel v curl kolem 50 chyb a využil přitom AI. To se Danielovi naopak líbilo a vypadá to, že AI ve zkušených rukou může být užitečným nástrojem. Většinou se jedná o menší chyby, ale přesto jsou to chyby a mohly by mezi nimi být i jedna nebo dvě skutečné bezpečnostní slabiny, píše Stenberg.

Joshua napsal podrobný blog o AI SAST (Static Application Security Testing), tedy o nástrojích pro hledání bezpečnostních chyb, které použil. Vyzdvihuje tři z nich: ZeroPath, Corgea a Almanax.

(Zdroj: slashdot)

