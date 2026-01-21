Root.cz  »  Bezpečnost  »  AI pomohla vytvořit 88 tisíc řádků Linuxového malwaru VoidLink

AI pomohla vytvořit 88 tisíc řádků Linuxového malwaru VoidLink

Patrik Žák
Dnes
Malware AI Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Výzkumníci ze společnosti Check Point Research odhalili pokročilý Linuxový malware s názvem VoidLink, jehož 88 000 řádků kódu vytvořila AI.

Framework rozpoznává hlavní cloudové platformy včetně AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Alibaba a Tencent Cloud a dokáže adaptovat své chování, pokud detekuje, že běží uvnitř Docker kontejneru nebo Kubernetes podu.

Malware disponuje více než 30 modulárními pluginy pokrývajícími široké spektrum funkcí. Od průzkumu a sběru přihlašovacích údajů přes laterální pohyb až po anti-forenzní nástroje a rootkit schopnosti. Díky své architektuře inspirované Cobalt Strike Beacon představuje VoidLink výrazně sofistikovanější hrozbu než typický Linuxový malware.

zdroj: thehackernews.com

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

