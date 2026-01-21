AI pomohla vytvořit 88 tisíc řádků Linuxového malwaru VoidLink

Výzkumníci ze společnosti Check Point Research odhalili pokročilý Linuxový malware s názvem VoidLink, jehož 88 000 řádků kódu vytvořila AI.
Framework rozpoznává hlavní cloudové platformy včetně AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Alibaba a Tencent Cloud a dokáže adaptovat své chování, pokud detekuje, že běží uvnitř Docker kontejneru nebo Kubernetes podu.
Malware disponuje více než 30 modulárními pluginy pokrývajícími široké spektrum funkcí. Od průzkumu a sběru přihlašovacích údajů přes laterální pohyb až po anti-forenzní nástroje a rootkit schopnosti. Díky své architektuře inspirované Cobalt Strike Beacon představuje VoidLink výrazně sofistikovanější hrozbu než typický Linuxový malware.
zdroj: thehackernews.com