AlmaLinux 10.1 přináší podporu souborového systému Btrfs

Petr Krčmář
Dnes
AlmaLinux Autor: CloudLinux

Byla vydána nová verze distribuce AlmaLinux 10.1. Kromě binární kompatibility s nedávno vydaným Red Hat Enterprise Linuxem (RHEL) 10.1 je nejvýznamnější novinkou v AlmaLinux 10.1 přidání podpory pro Btrfs, která v RHEL není k dispozici.

Btrfs je moderní souborový systém typu Copy-on-Write (CoW), který implementuje pokročilé funkce a zároveň se zaměřuje na odolnost proti chybám, možnost rychlé opravy a snadnou správu. Podpora v AlmaLinuxu zahrnuje možnost použít Btrfs pro systémový svazek už během instalace.

Kromě toho byla aktualizována celá řada balíčků a přibyla například architektura x86–64-v2 pro starší procesory. RHEL už přešel na x86–64-v3 a AlmaLinux bude tento trend následovat, bude ale navíc ještě podporovat i starší procesory, pokud si pro ně bude moci uživatel zkompilovat další software. Další detaily najdete v poznámkách k vydání.

AlmaLinux je komunitou vyvíjená linuxová distribuce, která je vytvořená jako bezplatná a binárně-kompatibilní náhrada za CentOS po jeho přesunu na model rolling-release. Vychází z kódu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) a poskytuje dlouhodobou stabilitu, bezpečnostní aktualizace a podporu pro servery i virtualizované prostředí, přičemž cílem je nabídnout podnikovou spolehlivost bez licenčních poplatků.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

