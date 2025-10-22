Root.cz  »  Souborové systémy  »  AlmaLinux 10.1 přinese podporu Btrfs, k dispozici je beta verze

AlmaLinux 10.1 přinese podporu Btrfs, k dispozici je beta verze

David Ježek
Dnes
btrfs logo
Projekt AlmaLinux nadále ukazuje, že k základu v podobě RHEL lze přidávat či vracet zajímavé prvky, které buď Red Hat nikdy nenabízel, nebo v minulosti plánoval a zrušil. Nejnovějším přírůstkem v možnostech AlmaLinuxu tak je podpora souborového systému Btrfs, která přichází s chystanou verzí 10.1, jejíž betu si můžeme vyzkoušet.

Podpora BTrfs byla v rámci AlmaLinuxu navržena v RFC 0005. Navazuje na práci v rámci Fedora Btrfs SIG a také CentOS Hyperscale SIG – zde je důvodem možná budoucí potřeba použití enterprisového jádra systému na bázi CentOS, pokud by se Red Hat příliš odchýlil od upstreamu.

Celkově musí AlmaLinux zpětně implementovat podporu Btrfs v jádru, instalátoru i user space, včetně všech nástrojů, které se s btrfs pojí. Připomeňme, že Red Hat před dekádou plánoval Btrfs v RHEL nasadit, později od toho ale upustil a z kódu tyto věci vyřadil a přišel s projektem Stratis.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

