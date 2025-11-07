Root.cz  »  Linux  »  AMD Zen5 má problém s RDSEED

AMD Zen5 má problém s RDSEED

Jan Fikar
Dnes
AMD Ryzen 9000 Autor: AMD

Procesory Zen5 mohou v asi 10 % případů vracet při instrukci RDSEED pro náhodná čísla nulu a zároveň CF=1 (Carry Flag), což označuje úspěch instrukce.  V jádře byl problém vyřešen zákazem instrukce RDSEED.

To však vyvolalo jiný problém například pro uživatele distribuce CachyOS optimalizované pro Zen5. Zde jsou balíčky kompilované s přepínačem -march=znver5, který automaticky předpokládá instrukci RDSEED. Ta je však novým jádrem zakázána a ve výsledku se uživatelům například nespustilo grafické prostředí.

AMD chybu uznalo, týká se to 16bitové a 32bitové instruke RDSEED. 64bitová instrukce RDSEED není ovlivněna. Je teda potřeba používat právě tuto variantu, nebo počkat na nový mikrokód, který bude dostupný tento měsíc.

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

