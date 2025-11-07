AMD Zen5 má problém s RDSEED

Procesory Zen5 mohou v asi 10 % případů vracet při instrukci RDSEED pro náhodná čísla nulu a zároveň CF=1 (Carry Flag), což označuje úspěch instrukce. V jádře byl problém vyřešen zákazem instrukce RDSEED.
To však vyvolalo jiný problém například pro uživatele distribuce CachyOS optimalizované pro Zen5. Zde jsou balíčky kompilované s přepínačem
-march=znver5, který automaticky předpokládá instrukci RDSEED. Ta je však novým jádrem zakázána a ve výsledku se uživatelům například nespustilo grafické prostředí.
AMD chybu uznalo, týká se to 16bitové a 32bitové instruke RDSEED. 64bitová instrukce RDSEED není ovlivněna. Je teda potřeba používat právě tuto variantu, nebo počkat na nový mikrokód, který bude dostupný tento měsíc.
(zdroj: phoronix)