AMDGPU s AMDKFD přesahují 6 miliónů řádků zdrojového kódu

David Ježek
Dnes
AMD Radeon HD 7970 Autor: AMD
AMD Radeon HD 7970

Jádro Linux 7.0 přinese další zvětšení kódu ovladačů AMDGPU a AMDKFD. Po nějaké době tak zase dojde k navýšení počtu miliónů řádků kódu, které v jádru zabírají. V konkrétních číslech, konstatuje Phoronix, se to má tak, že v Linuxu 7.0-rc1 a jeho 39,2 miliónech řádcích kódu, zabírá AMDGPU+AMDKFD zhruba 15 % velikosti, což z podpory GPU AMD činí největší ovladačový balík v linuxovém jádru.

Současné jádro Linux 6.19 obsahuje v sekci drivers/gpu/drm/amd/ přesně 5 937 130 řádků, z čehož 5 110 038 je skutečný kód, 618 113 jsou komentáře a 208 979 jsou prázdné řádky.. To samozřejmě není veškerá podpora Radeonů,, protože modely z éry před GCN používají starší ovladač  drivers/gpu/drm/radeon/.

Příští verze jádra povýší část ovladačů moderních Radeonů na 6 048 151 řádků, z čehož je 5 202 309 skutečný kód, 631 591 komentáře a 214 251 prázdné řádky. Připomeňme, že většina tohoto kódu jsou automaticky generované hlavičkové soubory pro jednotlivé varianty GPU / karet / produktů AMD. Jde zhruba o 4,4 miliónů řádků, tedy pouze zhruba třetina je samotná logika ovladačů.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

