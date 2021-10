Apple představil až 10jádrová SoC M1 Pro a M1 Max

Dva nové čipy pro své počítače představil Apple v souvislosti s novými Macbooky Pro. Firma navyšuje počet CPU i GPU jader a hovoří až o 70 % vyšším CPU výkonu oproti M1 a o 2× rychlejším GPU v M1 Pro, resp. 4× rychlejším v M1 Max. Jinými slovy: už tak rychlé a úsporné řešení jménem Apple M1 v nových Macboocích Pro bude značně rychlejší a nikdo nemůže ani vzdáleně hovořit o tom, že by bylo (z hlediska výkonu) lepší, kdyby s Apple vrátil k Intelu (což je mimochodem plán Pata Gelsingera).

Oba čipy podporují osazení vyššího množství paměti. M10 Pro umí 32 GB jednotné paměti s propustností 200GB/s, M1 Max pak až 64 GB dokonce s 400GB/s (M1 měla propustnost ~70GB/s). Jelikož je paměť sjednocená pro celé SoC, je zde možné využívat i výrazně více grafické RAM, než je běžné v PC světě. Nejvyšší model M1 Max nabízí 10 CPU jader a 32 GPU jader, to vše pomocí 57 miliard tranzistorů (3,5× více než v M1). Spotřeba by měla být o desítky procent nižší, resp. při srovnání s GPU řešeními v PC světě i až o 100 W nižší. Vše pak zákazník dostane i s novým macOS Monterey, který umí nové procesory využívat ještě efektivněji než dosavadní verze.

To vše a mnohé další tvrdí Apple v tiskové zprávě. Jistě mu lze dát za pravdu v tom duchu, že poslední rok se YouTube plní videi uživatelů srovnávajících nové stroje s M1 s jejich Intelovskými předchůdci. A zdá se, že v úlohách, které lze na M1 provozovat, je M1 zkrátka viditelně lepší prakticky ve všech ohledech. Bodejť, jde o 5nm TSMC čipy srovnávané s 14nm Intel, ale tomu jsme se věnovali už při uvedení M1. Jestli se někdy splní přání šéfa Intelu Pata Gelsingera, tedy návrat Applu k x86/Intel CPU, o tom bych nyní spíše pochyboval. Uvidíme, jaká bude generace M2, ono totiž mezitím z Apple odešlo nemálo klíčových CPU architektů, ale to pochopitelně nemohlo nijak ovlivnit tyto nové produkty postavené na již dokončené architektuře. Ale až bude našinec zase žehrat, že je na trhu málo hi-end CPU AMD, případně čipů do aut, pak je nutné si připomenout tuto dnešní zprávu: M1 Pro a M1 Max ukusují u TSMC nemálo výrobních kapacit.

Podpora nových Maců na Linuxu se už samozřejmě připravuje.