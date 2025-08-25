ARM Cortex-A72 bude mít EDAC v jádře

Do jádra byl poslán ovladač EDAC (Error Detection And Correction) pro ARM Cortex-A72. EDAC se používá například pro ECC paměti. Korekce chyb je automatická v HW, ale jádro je informováno o počtu a typu chyb. Paměť ECC Cortex-A72 však nepodporuje. V tomto případě půjde o ECC ve vyrovnávací paměti L1 a L2.
Cortex-A72 najdeme například v Raspberry Pi 4. Zajímavé je, že spoluautorem ovladače je Vijay Balakrishna z Microsoftu. Motivací je patrně cloud Azure, který používá CPU Graviton první generace (16× Cortex-A72).
(zdroj: phoronix)