Asahi Linux pokračuje ve vývoji podpory Apple M3, jde to ale ztuha

Vývojáři Asahi Linuxu pokračují ve vylepšování podpory třetí generace čipů Apple Silicon. Vývoj navazující na vydání jádra Linux 6.19 shrnuje text na webu projektu. Z toho podstatného zde máme ne úplně potěšující odpověď na častou otázku uživatelů: podpora DisplayPort Alt Mode s USB-C bude, až bude hotova. Tečka.
Jinak ale vývojáři konstatují, že podpora generace M3 je aktuálně zhruba na úrovni toho, jak to bylo s M1 v době, kdy projekt vydal první Arch Linux ARM betu. Funguje klávesnice, touchpad, Wi-Fi, NVMe i USB 3.x, ač pro některé věci je potřeba jistých nadstandardních patchů (pull request do jádra je na cestě).
Jinými slovy: zatím to není na velké entrée. Podpora se vyvíjí velmi pozvolna a vývojáři v tuto chvíli jen vyslovují předpoklad, že M3 se do podoby dostatečně pro vydání Asahi Linuxu pro tuto generaci dostane v nepříliš vzdálené budoucnosti. ETA ale nečekejme, prostě „až to bude, tak to bude“.
Z aktuálně řešených věcí kromě uvedeného na seznam přidejme také snahu vyřešit problém spočívající v limitaci obnovovací frekvence displeje na 60 Hz, snaha je implementovat podporu pro 120Hz zobrazení, plus vyřešit přetrvávající problémy kolem webových kamerek M3 strojů a pochopitelně vždy, když se píše o Apple Silicon na Linuxovém portálu, si na seznam můžeme dát položku GPU.
Sáhodlouhé povídání je k dispozici na domovském webu projektu.