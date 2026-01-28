Root.cz  »  Operační systémy  »  Asahi Linux s KDE na Apple M3, zatím ale bez GPU akcelerace

Asahi Linux s KDE na Apple M3, zatím ale bez GPU akcelerace

David Ježek
Dnes
Rodina Apple M3 Autor: Apple
Projekt Asahi Linux pokračuje v rozvíjení podpory čipů rodiny Apple Silicon. Nejnovější pokrok se týká generace M3, která je Apple stále ještě nabízena, například v podobě stroje Mac Studio s M3 Ultra pod kapotou. Obecně podpora generace M3 a následných za M1 a M2 stále zaostává. Nově však na M3 lze Asahi Linux spustit, včetně desktopového prostředí KDE Plasma.

Michael Reeves z Asahi upřesňuje, že se podařilo rozklíčovat reverzním inženýrstvím dostatek funkcionality SoC M3 v oblasti úložišť, zobrazení na displeji a vstupech, aby bylo možné Linux spustit včetně Plasmy. Ta ale běží čistě softwarově, a to přes LLVMpipe. V tomto kontextu připomeňme, že Alyssa Rosenzweig projekt Asahi loni opustila, aby následně oznámila svůj nástup ve společnosti Intel. Možná právě její síly tak chybějí.

