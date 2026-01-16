Root.cz  »  Byznys  »  Asus přestane vyrábět NVIDIA RTX 5070 Ti a RTX 5060 Ti s 16 GB RAM

Asus přestane vyrábět NVIDIA RTX 5070 Ti a RTX 5060 Ti s 16 GB RAM

Jan Fikar
Dnes
Grafiky GeForce RTX 5060 Ti od různých partnerů Autor: Nvidia
Grafiky GeForce RTX 5060 Ti od různých partnerů

Asus podle kanálu Hardware Unboxed přestane vyrábět grafické karty RTX 5070 Ti a RTX 5060 Ti s 16 GB RAM. Ceny pamětí v současnosti rychle rostou kvůli AI. Asus bude nadále vyrábět modely s 8 GB RAM RTX 5050, 5060, 5060 Ti 8 GB a RTX 5070 s 12 GB RAM.

Špičkové modely RTX 5080 (16 GB) a RTX 5090 (32 GB) budou také zachovány. Je možné, že se výroba RTX 5070 Ti a RTX 5060 Ti s 16 GB RAM letos ještě obnoví, ale to není jisté. NVIDIA uvedla, že poptávka po jejich grafických kartách je vysoká a zároveň je nedostatek RAM. Nicméně se snaží, aby se vyráběly všechny modely.

(zdroj: slashdot)

Zdroj: Youtube.com
Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

