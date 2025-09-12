Root.cz  »  Souborové systémy  »  Bcachefs má v plánu dodávat modul do jádra jako DKMS

Bcachefs má v plánu dodávat modul do jádra jako DKMS

Petr Krčmář
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Pevný disk HDD Autor: Depositphotos

Linus Torvalds nedávno označil souborový systém bcachefs jako „externě spravovaný“ kvůli neshodám ohledně pravidel při vývoji linuxového jádra. V hlavním vývojovém stromu tedy už nebude a uživatelé si jej budou muset doinstalovat sami. Nyní byly představeny plány na dodání bcachefs jako modulu DKMS.

Hlavní vývojář Kent Overstreet představil konkrétní plány na podporu instalace pomocí DKMS, podobně jako to známe například z ovladačů Nvidia a dalších ovladačů mimo strom. Bcachefs pak bude možné stále používat jako kořenový souborový systém – modul bude automaticky zaveden do initramfs a bude k dispozici už v úvodních fázích startu systému před připojením kořenového svazku.

Jakmile budou balíčky DKMS nainstalovány, pro koncové uživatele by se nemělo moc změnit, ale musíme ještě zapracovat na distribuci, aby vše proběhlo hladce, vysvětluje Kent Overstreet.

DKMS (Dynamic Kernel Module Support) je systém pro automatickou kompilaci a reinstalaci modulů jádra v Linuxu: když se nainstaluje nové jádro nebo aktualizuje existující, DKMS automaticky přeloží nainstalované externí moduly, aby byly kompatibilní s novým jádrem. Moduly jsou samostatné binární části kódu, které se dají dynamicky načítat do běžícího jádra a poskytují podporu pro hardware nebo přidávají funkce.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI