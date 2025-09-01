Bcachefs v jádře nebude

Po několika rozepřích mezi Linusem Torvaldsem a správcem Bcachefs Kentem Overstreetem se čekalo, zda souborový systém Bcachefs bude či nebude odstraněn z jádra 6.17. S vydáním 6.17-rc1 se ještě nic neukázalo, ale vypadá to, že se Linus již rozhodl.
V pátek změnil soubor MAINTAINERS v Bcachefs a je v něm místo „podporovaný“ (Supported) „externě spravovaný“ (Externally maintained). Přitom vlastní kód Bcachefs ve včerejším jádře 6.17-rc4 stále zůstává. Není však již aktualizován.
MAINTAINERS: označit bcachefs jako externě spravováno
Po mnoha dlouhých diskusích, veřejných i soukromých.
(zdroj: phoronix)