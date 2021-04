Běžně konverzovat bude umělá inteligence do pěti až deseti let, říká Tomáš Zajíček z PromethistAI

Autor: Depositphotos

Český start-up PromethistAI, který vznikl na ČVUT, pracuje na globální platformě pro vývoj konverzačních robotů. Start-up spoluzaložil Jan Šedivý, který na ČVUT působí a díky němuž na škole vznikl i bot Alquist, který již třikrát uspěl v mezinárodní soutěži Alexa Prize pořádané americkou společností Amazon.

O tom, co PromethistAI chystá, mluvil náš sesterský časopis Computerworld.cz se spoluzakladatelem firmy Tomášem Zajíčkem. „Umělá inteligence povede běžnou konverzaci s člověkem do pěti až deseti let,“ říká v podcastu Zajíček. Robota by podle něj člověk pravděpodobně při konverzaci poznal, ale trvalo by mu to několik minut, podle náročnosti konverzace.

Rozhovor si Tomášem Zajíčkem si můžete ve formě podcastu pustit zde:

Velká část současných chatbotů je podle Zajíčka postavena na pevně daných rozhodovacích procesech, které vymýšlejí a stanovují lidé. Umělá inteligence proto zatím ještě nedovede rozhodovat, jak by celá konverzace měla vypadat a jak by se měla vést.

„To je svatý grál konverzačních aplikací, který hledají všechny týmy. Ale zatím to není dohledná realita, pohybujeme se v řádu desetiletí,“ upozorňuje Zajíček. Kromě hledání svatého grálu se český PromethistAI zabývá technikou budování generativních modelů, tedy schopností sestavit systém, který je určitým způsobem předtrénován a je schopen sám na určitý vstup vytvořit odpovídající výstup.

V podcastu mluví o tom, jaké technologie tým PromethistAI využívá. Popisuje ale i konkrétní situace, ve kterých mohou být chatboti lidem nápomocni. Zmiňuje třeba komunikaci s lidmi trpícím Alzheimerem nebo lidmi s psychickými problém. Zajíček ale věří, že by se komunikační roboti uplatnili i v jiných oborech, start-up proto hodlá se svou platformou pro vývoj konverzačních robotů expandovat do celého světa a nabízet ji jako komerční produkt dalším týmům věnujícím se umělé inteligenci a konverzačním aplikacím. Firma před měsícem spustila službu Flowstorm, pomocí které je možné si navrhovat vlastni digitální persony, se nimiž se dá komunikovat hlasem.

Podcast si můžete poslechnout na všech obvyklých službách jako Apple Podcasts, Spotify nebo Google Podcasts.