Google zveřejnil nový jazyk pro logické programování

Autor: Google

Google vydal další vlastní programovací jazyk s otevřeným zdrojovým kódem, tentokrát pro logické programování: Logica. Jedná se o deklarativní jazyk se syntaxí inspirovanou Prologem, ve kterém se dají psát sofistikované dotazy. Překládá se do SQL.

Představu o podobě jazyka si lze udělat z tohoto krátkého kódu:

# Define natural numbers from 1 to 29. N(x) :- x in Range(30); # Define primes. Prime(prime: x) :- N(x), x > 1, ~( N(y), y > 1, y != x, Mod(x, y) == 0 );

Současná verze podporuje BigQuery, připravuje se podpora i pro další databáze (dialekty SQL).