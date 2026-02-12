Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Jihokorejská kryptoměnová burza Bithumb v rámci své propagační kampaně rozdávala drobné finanční výhry. Celkem mělo být vyplaceno 620 000 wonů, tedy asi deset tisíc korun. Pár drobných se ale rázem proměnilo v úplně jinou částku, když zaměstnanec burzy platby odesílal. Kvůli chybnému zadání měny sice odeslal správných 620 000, ale bitcoinů – v hodnotě zhruba 40 miliard dolarů.
Výherci tak místo desetikorun na kafe dostali stovky milionů dolarů v bitcoinech. Někteří se okamžitě pokusili svou výhru prodat, což pohnulo celým trhem, který klesl o 17 %. Během půl hodiny byly další transakce zastaveny, ale zpackaná propagační akce už stihla napáchat škody na trzích i samotné firmě.
Společnost Bithumb tvrdí, že se drtivou většinu transakcí podařilo zastavit nebo příjemci omylem získanou částku dobrovolně vrátili. Podařilo se takto získat zpět 99 % všech peněz. Stále je tu ale část uživatelů, kteří byli velmi rychlí a podařilo se jim bitcoiny prodat. Celkem chybí 100 bitcoinů v hodnotě přibližně 9 milionů dolarů. Burza bude tyto zbývající peníze po uživatelích vymáhat.
Firma nabídla pokrytí ztrát a další kompenzaci všem, kteří prodali své bitcoiny ve snaze omezit ztráty. Zároveň spolupracuje s regulačními úřady a přislíbila zlepšení svých procesů, aby se už nic podobného v budoucnu nestalo.