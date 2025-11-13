Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Bitcoinová královna dostala 11 let za internetové podvody v hodnotě 7 miliard dolarů

Britský soud odsoudil Číňanku Zhimin Qianovou, známou také jako „Bitcoinová královna“, k 11 letům a osmi měsícům vězení za rozsáhlé kryptoměnové podvody. Ty poškodily 128 tisíc obětí v Číně a vynesly celkem 7,3 miliardy dolarů. Podle policie celé vyšetřování trvalo přes sedm let.

Během září britské úřady provedly razii v jejím londýnském domě a zabavily kryptoměnu v hodnotě 5,5 miliardy liber (asi 7,39 miliardy dolarů). Celkem šlo o 61 000 bitcoinů získaných během internetových podvodů. Policie akci popsala jako největší zabavení tohoto druhu na světě. Zhimin Qianová se následně u soudu ke svým činům přiznala.

Podvodnice okrádala tisíce lidí, většinou ve věku mezi 50 a 75 lety, kterým předkládala falešní investiční sliby. Lákala oběti denními dividendami a zaručenými zisky, poté ale své příjmy převáděla na bitcoiny.

Následně uprchla z Číny s falešnými doklady do Velké Británie, kde se pokusila vyprat výnosy z podvodu nákupem nemovitostí s pomocí spolupracovníka Jiana Wena. Ten byl už v květnu odsouzen k trestu odnětí svobody na šest let a osm měsíců. Strůjkyně celého podvodu byla nakonec odsouzena na více než 11 let. Praní špinavých peněz není jen protizákonné, ale také ohrožuje životy skutečných lidí a plní kapsy zločinců, řekl Dan Jarvis, britský ministr pro bezpečnost. Tento přísný trest odnětí svobody by měl každého, kdo uvažuje o zapojení se do podobných trestných činů, přimět k zamyšlení.

