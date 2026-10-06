Blender 6.0 už bez OpenGL, zvažují vývojáři

Blender řady 5 má oficiální podporu API Vulkan a tato podpora uzrála do krásy. A tak vývojáři začínají zvažovat, zdali pro šestkovou řadu již nevyřadit podporu OpenGL, což by jim zjednodušilo údržbu projektu.
V tuto chvíli rozhodnutí nepadlo, vše je ve stádiu předběžných úvah. Pro moduly EEVEE a Viewport již byla podpora OpenGL označena za zastaralou, blokovat odstranění by však mohly věci jako virtual texturing, které na OpenGL nyní závisí. Blender 6.0 by se neměl objevit dříve, než koncem příštího roku, takže je dostatek času na rozlousknutí tohoto oříšku. Pro případné uživatele vyžadující OpenGL je zde Blender 5.5 jako Long Term Support (LTS) vydání.
Lze však předpokládat, že málokterý uživatel Blenderu bude na konci roku 2027 používat systém, který nepodporuje API Vulkan.