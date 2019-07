 »   »  Blender dostane 1,2 miliónu dolarů od Epic Games

David Ježek

V rámci své iniciativy MegaGrants pro podporu vývojářů, studentů či autorů her rozděluje Epic Games celkem 100 miliónů dollarů. Částku 1,2 miliónu nyní dostává Blender Foundation, která stojí za vývojem otevřeného 3D animačního programu Blender.

Částka do nadace připutuje v průběhu tří let, a to konkrétně do Professionalizing Blender Development Initiative. Ton Roosendaal děkuje Epic Games za tento velký dar, Tim Sweeney z Epic Games zase vyzdvihuje význam open-source nástrojů, knihoven a platforem pro budoucnost. Dlužno doplnit, že výtvory vzniklé v Blenderu lze již nějakou dobu použít právě v Unreal Engine, vlajkovém produktu Epic Games.