Bratislava OpenCamp proběhne 25. dubna 2026, přihlaste svou přednášku

I letos se slovenská komunita nadšenců do otevřených technologií bude mít příležitost setkat na neformální akci Bratislava OpenCamp. Konference se bude konat 25. dubna 2026 v prostorách FIIT STU.

Organizátoři vyzývají účastníky k přihlašování přednášek, které bude otevřené do konce února. K programu může přispět kdokoli, kdo předloží přednášku nebo workshop na jakékoli téma související s open-source softwarem, hardwarem, otevřenými daty nebo otevřenými technologiemi obecně.

Konference je založena na podobném konceptu jako jiné známé mezinárodní akce jako LinuxDays nebo OpenAlt. Registrace na konferenci je bezplatná a jak přednášející, tak organizátoři se konference účastní bez nároku na honorář. OpenCamp se v Bratislavě uskutečnil už v letech 2018 a 2019 a poté byl po covidu obnoven v roce 2025.

