Vývojář nástroje Fwupd, který je v Linuxu používán k aktualizaci firmware, Richard Hughes na Twitteru napsal, že jeden velký výrobce hardware má zájem se do Fwupd zapojit. Vyžaduje však, aby uživatel potvrdil pouze anglickou verzi EULA.

To samozřejmě rozbíjí různé automatizované aktualizace. Richard se na Twitteru ptá, co by zvolili uživatelé. Asi 70 % se kloní k odmítnutí a jen 12 % je pro přidání EULA.

(zdroj: phoronix)