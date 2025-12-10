Root.cz  »  Desktop  »  Budgie 10.10 je zatím preview, ale ve Fedoře 44 bude, plně na Waylandu

Budgie 10.10 je zatím preview, ale ve Fedoře 44 bude, plně na Waylandu

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Fedora 38 Budgie Autor: Filip Zatloukal

Desktopové prostředí Budgie je srdcem jednoho ze Spinů Fedory. Čerstvě FESCo schválila, že příští Fedora 44 přejde na verzi 10.10, která se zatím nachází ve vývojovém stádiu.

S touto verzí Fedora provede přechod Budgie verze na Wayland, právě díky vývoji samotného Budgie. Verze 10.10 k tomu využívá Wayland kompozitor labwc. Dalším prvkem pro tento spin je správce přihlášení SDDM (nahradí dosavadní LightDM), který si též s Waylandem rozumí, pročež Fedora si od tohoto pokroku slibuje, že i uživatelé Budgie Spinu čeká kompletní zážitek s Waylandem, od spuštění systému až po jeho vypnutí. Více v záznamu na Wiki projektu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

České investiční fondy sní americký sen

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

Evropa už utíká od amerických cloudů