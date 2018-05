 »   »  Cambridge Analytica mění název na Emerdata

Petr Krčmář

Vypadalo to, že problém s těžbou dat ze sociálních sítí Facebook a Twitter zlomí společnosti Cambridge Analytica vaz. Ta také oznámila, že přišla o mnoho zákazníků a ukončí svou činnost. Podle serveru The Register to ale vypadá, že se firma hodlá spíše přejmenovat na Emerdata.