Root.cz  »  Šifrování  »  CESNET ověřil provoz kvantové distribuce klíčů v optických sítích DWDM

CESNET ověřil provoz kvantové distribuce klíčů v optických sítích DWDM

proteo
Dnes
9 nových názorů

Sdílet

Optické vlákno ethernet optika Autor: Depositphotos

Výzkumníci sdružení CESNET ověřili, že technologii kvantové distribuce klíčů (CV-QKD) lze provozovat přímo v optických sítích DWDM bez vyhrazeného vlákna. Test proběhl v rámci evropského projektu SEQRET zaměřeného na přípravu QKD systémů pro praktické nasazení v telekomunikačních sítích.

V laboratoři optických sítí CESNET odborníci testovali systém CV-QKD, který vyvíjí německá společnost KEEQuant. Zkoumali, zda může kvantová distribuce klíčů fungovat souběžně s klasickými datovými službami v jednom optickém vlákně využívajícím technologii DWDM. Do testů zařadili také šifrovací kartu americké společnosti Ribbon s kapacitou 400 Gbit/s. Zařízení propojili se systémem CV-QKD a doplnili o Key Management System pro práci s kvantově generovanými klíči. Funkčnost celého řešení potvrdil živý šifrovaný videopřenos.

Výsledky ukazují, že integrace QKD přímo do systémů DWDM je možná bez ztráty přenosové kapacity. Technologie by tak v budoucnu mohla být využitelná i v produkčních optických sítích. QKD je součástí vznikající evropské kvantové komunikační infrastruktury EuroQCI.

Projekt SEQRET financovaný z programu Digital Europe sdružuje evropské výzkumné a průmyslové partnery a zaměřuje se na vývoj a testování QKD technologií včetně jejich budoucí certifikace.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (9 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

proteo

Témata:

Dále u nás najdete

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Je mi dobře, prášek si nevezmu. Lidé si nerozumně mění léčbu

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek