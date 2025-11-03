Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Chat control má prý prozatím zůstat dobrovolný

Chat control má prý prozatím zůstat dobrovolný

Tomáš
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Šmírák pozoruje žaluzie Autor: Depositphotos

Dánské předsednictví Evropské unie mění svůj postoj po nedávném neúspěchu při snaze prosadit povinné skenování soukromé komunikace na ilegální obsah a její okamžité nahlášení úřadům (Chat control 2.0). Podle vyjádření autora aktuálního návrhu Petera Hummelgaarda, který proslul svými kontroverzními výroky, nebude skenování pro poskytovatele komunikačních platforem povinné, ale má zůstat dobrovolné.

Dobrovolné skenování (Chat control 1.0) existuje už několik let a umožňuje ho výjimka ze zákonů o soukromí naposledy prodloužená Evropským parlamentem v roce 2024, která má vypršet v dubnu následujícího roku. Výjimka je používána společnostmi na skenování nešifrované komunikace a souborů uložených v cloudových úložištích, nikoli však pro skenování soukromé šifrované komunikace.

Neoficiálně se předpokládá, že Dánové na schůzce (PDF) naplánované na tuto středu předloží upravený návrh, který povinné skenování už nebude obsahovat. Není známo, na kolik se bude upravený návrh shodovat s textem výjimky v ostatních bodech, či jestli Dánové nepřijdou s doporučením aktuální výjimku opět pouze prodloužit a budou pokračovat ve snaze najít podporu pro svůj původní návrh (PDF).

Dánské předsednictví Evropské unie končí na konci roku, ale následně se ho ujme Kypr, který původní návrh od samého začátku podporoval.

(Zdroj: Denmark reportedly withdraws Chat Control proposal following controversy)

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Tomáš

Témata:

Dále u nás najdete

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Chceš-li snížit byrokracii, nesmíš zavádět novou

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Od moučných červů k úspěchu: Kdo by čekal, že z trusu bude hit?

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo