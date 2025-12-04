Root.cz  »  Bezpečnost  »  Chytrá toaleta prý používá šifrování E2EE

Chytrá toaleta prý používá šifrování E2EE

Jan Fikar
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Shutterstock.com: Pes, toaleta, WC, průšvih, průser Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Firma Kohler v říjnu na trh uvedla chytrou kameru Dekoda za 600 dolarů plus měsíční předplatné. Kamera se připevní na toaletu a snímá výsledek vašeho snažení. Z toho usoudí o zdraví vašich střev, hydrataci a podobně. To mi připomíná jednu starou sci-fi povídku, snad polského autora o toaletě, která po použití lidským hlasem nabádala hlavního hrdinu, aby navštívil lékaře. Ví někdo, jak se to jmenuje?

Aby firma přesvědčila potenciální zákazníky, že neuniknou snímky jejich obyčejně zakrytých částí těla, uvádí, že kamera se dívá pouze dolů a veškerá komunikace je šifrovaná E2EE (end-to-end-encryption). Na tvrzení o šifrování se zaměřil Simon Fondrie-Teitler. E2EE většinou znamená, že data jsou šifrovaná od odesílatele až k příjemci a ani výrobce je nemůže rozšifrovat. V případě Dekoda však není ani žádná komunikace mezi uživateli implementována. Šifrování je prosté TLS ze zařízení na servery výrobce. Navíc jsou takto získaná anonymizovaná data použita ke trénování AI.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Proč přichází éra suverénních datových center?

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

AI vyhledávání: Hrozí dezinformační vlna, pokud zaniknou důvěryhodné zdroje?

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI