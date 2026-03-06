Root.cz  »  Linux  »  Cinnamon má nový screensaver pro Wayland

Cinnamon má nový screensaver pro Wayland

Jan Fikar
Dnes
Cinnamon screensaver

Linux Mint na svém blogu oznámil nový screensaver pro Cinnamon. Starý cinnamon-screensaver byl vlastně separátním procesem napsaným v C, Pythonu a GTK a navíc nefungoval ve Waylandu.

Nový screensaver naopak není samostatným procesem, ale ovládá ho sám Cinnamon. Hlavní výhodou je kompatibilita s Waylandem. Ještě nebylo rozhodnuto, jestli bude Wayland výchozí v dalších verzích, ale screensaver je již připraven. Díky novému screensaveru se také podařilo opravit chybu ve starém. Jde o probuzení ze spánku, kdy na méně než sekundu je vidět pracovní plocha, než se objeví zamknutá obrazovka.

