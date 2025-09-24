Root.cz  »  Bezpečnost  »  Cloudflare má další rekordní útok: 22,2 Tbps a 10 miliard paketů za sekundu

Cloudflare má další rekordní útok: 22,2 Tbps a 10 miliard paketů za sekundu

Petr Krčmář
Dnes
Cloudflare DDoS 22,2 Tbps Autor: Cloudflare

Není to ani měsíc, co jsme psali o tom, že na síť Cloudflare byl veden zatím nejsilnější útok s tokem 11,5 Tbps čítajícím 5,1 miliard paketů za sekundu. Nyní firma oznámila, že byl tento původní rekord překročen a rovnou zdvojnásoben na 22,2 Tbps a 10 miliard paketů za sekundu. Cloudflare právě autonomně zablokoval hypervolumetrické DDoS útoky, které byly dvakrát větší než cokoli, co bylo dosud na internetu zaznamenáno, píše firma ve svém oznámení.

Na začátku září šlo o útok typu UDP flood, který přicházel především z různých cloudových služeb jako Google Cloud, či od provozovatelů IoT. Tentokrát nebyly zveřejněny žádné podrobnosti, kromě toho, že útok trval čtyřicet sekund. Dokáže kapacita čističky vašeho poskytovatele služeb útok takového rozsahu zvládnout? ptá se Cloudflare.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

