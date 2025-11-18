Root.cz  »  Připojení k Internetu  »  Cloudflare má velké výpadky, ochromena je řada webů (průběžně aktualizováno)

Cloudflare má velké výpadky, ochromena je řada webů (průběžně aktualizováno)

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Clouflare 500 Autor: Cloudflare

Společnost Cloudflare potvrdila rozsáhlé výpadky své globální sítě serverů. Ochromena je funkčnost velkých webů jako je sociální síť X (dříve Twitter) nebo ChatGPT. Výpadky zaznamenává také řada dalších webových stránek a služeb. Obvykle se místo nich objevuje chybová stránka Cloudflare s chybou 500, tedy interní chybou serveru.

Detaily je možné sledovat na webu Cloudflare Status, kde se píše o prvních problémech zhruba v poledne UTC, tedy v jednu hodinu našeho času. Firma tvrdí, že výpadku předcházel „neobvyklý datový provoz“. Zatím neznáme příčinu tohoto neobvyklého nárůstu provozu, uvádí zástupci společnosti Cloudflare. Všichni se snažíme zajistit, aby byl veškerý provoz odbaven bez chyb. Poté se zaměříme na vyšetření příčiny tohoto neobvyklého nárůstu provozu.

Později společnost informovala o tom, že se podařilo najít příčinu problémů a pracuje se na obnově nefunkčních služeb. Zasaženy byly nejen koncové weby využívající služeb Cloudflare, ale také interní systémy včetně API a webových ovládacích rozhraní.

V 15:42 středoevropského času společnost Cloudflare oznámila, že je hlavní příčina problému odstraněna a služby se vracejí do běžného provozu. Byla provedena oprava a věříme, že incident je nyní vyřešen. Nadále sledujeme případné chyby, abychom zajistili, že všechny služby fungují opět normálně, uvádí hlášení. Stále je možné zaznamenat výpadky webového rozhraní u Cloudflare, na opravě se ještě pracuje.

Cloudflare je americká společnost poskytující síťové služby zaměřené na zrychlení, zabezpečení a zvýšení spolehlivosti webových stránek a internetových aplikací. Nabízí obsahové distribuční sítě (CDN), ochranu proti útokům DDoS, webový aplikační firewall (WAF), DNS služby a optimalizace výkonu. Snižuje latenci a zátěž na původních serverech tím, že obsah doručuje z geograficky rozprostřených uzlů.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Dále u nás najdete

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi?

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Roboti už jdou, už tady jsou…

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady