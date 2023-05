CZ.NIC slaví 25 let od založení, kulaté výročí má letos také doména .CZ

Autor: CZ.NIC

Před 25 lety, 21. května 1998, podepsali zástupci 16 společností poskytujících připojení k internetu zakládací listinu sdružení CZ.NIC. Z organizace, jejímž hlavním posláním byla a je správa české národní domény, se postupně stala instituce stojící za projekty, jakými jsou například routovací daemon BIRD, registrační systém FRED, autoritativní DNS server Knot DNS nebo Knot Resolver.





Uživatelům v České republice jsou jistě dobře známé projekty MojeID, Datovka nebo aktivity Safer Internet Centra. Vedle 25 let sdružení si CZ.NIC připomíná také 30 let české národní domény. Správce internetových domén, organizace ICANN, přidělila České republice doménu .CZ 13. ledna, ta nahradila doménu .CS, která zanikla společně s Českou a Slovenskou Federativní Republikou.





Sdružení CZ.NIC má aktuálně 121 členů a eviduje téměř 1,5 milionu domén s českou národní koncovkou. Letos si naše sdružení připomíná 30 let domény .CZ a 25 let sdružení CZ.NIC. Pro mě osobně jsou to dva velice významné a speciální milníky, k nimž si dovoluji připojit i ten osobní, a to 20 let mého působení v této výjimečné instituci. Do sdružení CZ.NIC jsem vstoupil jako člen tehdejšího představenstva na konci roku 2003 a o dva roky později se stal jeho výkonným ředitelem, vzpomíná Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

Před dvaceti lety měl CZ.NIC jen hrstku zaměstnanců a většina všech jeho činností, a to i těch klíčových, byla outsourcována. Silných zážitků a vzpomínek je za ty roky samozřejmě spousta. Od rozhodnutí vyvinout a spustit vlastní systém pro správu domén, přes zavedení DNSSECu, v čemž jsme tehdy byli jedni z prvních na světě, až po registraci milionté domény v roce 2012. Našich aktivit je za ty roky dlouhá řada a já bych rád poděkoval všem, kteří se na nich ve sdružení CZ.NIC podíleli.

(Zdroj: Tisková zpráva)