Root.cz  »  Bezpečnost  »  Debian 13.1 Trixie opravuje 71 chyb a přidává 16 bezpečnostních aktualizací

Debian 13.1 Trixie opravuje 71 chyb a přidává 16 bezpečnostních aktualizací

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Debian Trixie Autor: Shutterstock

Vývojáři uvolnili první opravnou verzi čerstvého Debianu 13 Trixie, který vyšel před měsícem. V principu se jedná především o aktualizovaná instalační média pro nové instalace. Pokud už jste nový Debian někam nainstalovali, stačí jej běžným způsobem aktualizovat. Opraven byl ale mimo jiné také instalátor, takže pokud jste na svém hardwaru měli s předchozím vydáním nějaké potíže, můžete zkusit novější verzi.

Debian 13.1 obsahuje celkem 71 oprav chyb pro různé balíčky a 16 bezpečnostních aktualizací. Pokud pravidelně instalujete aktualizace ze security.debian.org, nebudete muset aktualizovat mnoho balíčků a většina těchto aktualizací je zahrnuta v desetinkové verzi, píší vývojáři v oznámení.

Zároveň vyšla také dvanáctá opravná verze stále ještě podporovaného Debianu 12 Bookworm, která přišla se 135 různými opravami a 83 bezpečnostními aktualizacemi.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Konec poskytování součinností v exekucích?

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Z Tencent Cloudu unikly přihlašovací údaje i zdrojové kódy

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI