Root.cz  »  PC a notebooky  »  Dell má notebook s Qualcomm NPU a Linuxem, verze s Windows 11 budou až příští rok

Dell má notebook s Qualcomm NPU a Linuxem, verze s Windows 11 budou až příští rok

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Společnost Dell oznámila, že její nový notebook Dell Pro Max 16 Plus s NPU od firmy Qualcomm už je k dispozici, ale zatím jen s Linuxem. Varianta s předinstalovanými Windows 11 se očekává na začátku roku 2026. Počítač přináší do mobilní pracovní stanice samostatný NPU podnikové třídy pro rychlou a bezpečnou AI přímo v zařízení. Lokální inferenční zpracování snižuje latenci, posiluje ochranu osobních údajů a stabilizuje náklady ve srovnání s přístupy založenými výhradně na cloudu, píše společnost v oznámení.

Pod kapotou notebooku se skrývá vlastní architektura se dvěma NPU AI-100 na jedné kartě, která má 64 GB vyhrazené paměti určené pro inferenční výpočty FP16. Tato NPU jsou speciálně navržená pro inferenci ve velkém měřítku a umožňují vám spouštět velké modely AI s až přibližně 120 miliardami parametrů přímo na vašem notebooku, dodává Dell.

Počítač dále disponuje procesorem Intel Core Ultra 7 265HX vPro s dvaceti jádry, grafikou Nvidia RTX PRO 1000 nebo 2000 generace Blackwell, 32 GB paměti DDR5 a 512GB úložištěm SSD. Notebook je opravdu veliký, dodává se v 16" nebo 18" variantě a cena začíná na 3329 dolarech, tedy asi na 70 000 korunách.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Lide.cz jsou zpět

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Digitální pracoviště budoucnosti: Bez AI a DEX se už neobejdete

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Léky na hubnutí předepíšou i praktici, stojí 130 korun na den

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného