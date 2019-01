 »   »  Deponia: hra zadarmo na Humble Bundle

Jan Fikar

Na Humble Bundle můžete do zítra do 18 hodin získat zadarmo klikací adventuru Deponia – The Complete Journey. Hra je jako obvykle distribuovaná ve formě klíče ke Steamu.

V současnosti běží také Humble Caffeine Bundle, kde za alespoň dolar dostanete GoNNER BLüEBERRY EDiTION. Pokud zaplatíte více jak průměr (nyní mírně přes 7 dolarů), tak i This War of Mine a Ken Follett's The Pillars of the Earth. A pokud zaplatíte 12 dolarů tak i Tyranny a Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Akce potrvá ještě 11 dní.

(zdroj: gamingonlinux)