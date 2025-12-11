Desktopové prostředí Cinnamon 6.6 má přepracovanou nabídku aplíkací

Vývojářský tým distribuce Linux Mint vydal desktopové prostředí Cinnamon 6.6, které bude výchozím prostředím v nadcházející verzi Linux Mint 22.3 (Zena), jejíž vydání se očekává koncem prosince 2025 nebo začátkem roku 2026.
Největší novinkou je přepracovaná nabídka aplikací, který nyní umožňuje přepínat mezi symbolickými nebo plně barevnými ikonami pro kategorie, podporuje barevná systémová tlačítka při najetí myší, konfigurovatelné záložky. Uživatelé se zároveň dočkají řady vizuálních změn.
Kromě toho nová verze také vylepšuje použití klávesnice a virtuální klávesnice pomocí nového tlačítka pro přepínání rozložení, přidává zkratky v kontextovém menu pro přístup k nastavení přístupnosti klávesnice, vylepšuje podporu motivů a přidává efekty postupného zobrazování/skrývání při skrytí a zobrazení klávesnice. Vylepšena byla podpora NetworkManageru, ovládání hlasitosti, napájení na baterie a další.