Dokonáno jest: GNOME Mutter se kompletně zbavil podpory X11

David Ježek
Dnes
GNOME 49

Před několika měsíci přišel vývojář Bilal Elmoussaoui s požadavkem na začlenění přelomové změny do projektu kompozitoru GNOME Mutter: zcela se zbavit podpory X11. Tento požadavek byl nyní začleněn a od této chvíle tak píšeme éru, kdy GNOME již vůbec nepodporuje běh prostředí na X11.

Jiný slovy, z Mutteru mizí X11 backend a běh X-kových aplikací je odteď podporován pouze s pomocí XWaylandu. Změna se samozřejmě propíše do běžného vydání GNOME až časem, patrně s příští verzí GNOME 50. Nynější GNOME 49 již X11 sezení nenabízí, ale běh možný je, GNOME 48 ještě běh na X11 nabízí.

Je tedy mimo jiné čas položit si otázku, jestli se za rok či dva budeme bavit o nějakém ekvivalentu desktopového prostředí MATE, které vzniklo jako přirození pokračování GNOME 2, po revolučním přechodu na trojkovou řadu a GTK3.

David Ježek

