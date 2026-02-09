Doménu AI.com koupil zakladatel Crypto.com za 70 milonů dolarů, je to nejdražší doména

Doména AI.com byla prodána za 70 milionů dolarů již v dubnu minulého roku. Tím se stala zatím nejdražší prodanou doménou před CarInsurance.com (50 milionů), VacationRentals.com (35 milionů) a Voice.com (také 35 milionů). Doména byla koupena přes prostředníka a dosud se nevědělo, kdo je jejím novým majitelem.
Je to Kris Marszalek, zakladatel a generální ředitel Crypto.com. Doména bude použita pro osobní asistenty, kteří budou pomáhat s organizací práce, psaním zpráv a také budou samostatně ovládat aplikace. Bude možné je použít také k automatickému obchodování akcií či kryptoměn. Doména AI.com měla velkou reklamu v přestávce amerického Super Bowlu, který proběhl v noci na dnešek.
(zdroj: techradar)