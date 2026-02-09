Root.cz  »  WWW  »  Doménu AI.com koupil zakladatel Crypto.com za 70 milonů dolarů, je to nejdražší doména

Doménu AI.com koupil zakladatel Crypto.com za 70 milonů dolarů, je to nejdražší doména

Jan Fikar
Dnes
umělá inteligence Autor: Exponet (publikováno se svolením)

Doména AI.com byla prodána za 70 milionů dolarů již v dubnu minulého roku. Tím se stala zatím nejdražší prodanou doménou před CarInsurance.com (50 milionů), VacationRentals.com (35 milionů) a Voice.com (také 35 milionů). Doména byla koupena přes prostředníka a dosud se nevědělo, kdo je jejím novým majitelem.

Je to Kris Marszalek, zakladatel a generální ředitel Crypto.com. Doména bude použita pro osobní asistenty, kteří budou pomáhat s organizací práce, psaním zpráv a také budou samostatně ovládat aplikace. Bude možné je použít také k automatickému obchodování akcií či kryptoměn. Doména AI.com měla velkou reklamu v přestávce amerického Super Bowlu, který proběhl v noci na dnešek.

(zdroj: techradar)

