Donald Trump chce, aby odstoupil generální ředitel Intelu Lip-Bu Tan

Americký prezident Donald Trump včera napsal na Truth Social, aby odstoupil generální ředitel Intelu Lip-Bu Tan. Problémem jsou zřejmě předchozí vazby na Čínu před příchodem do Intelu.
Tan založil Walden International a investoval do čínského polovodičového průmyslu, přičemž některé z těchto firem jsou spojovány s čínskou armádou. Tan také figuroval ve vedení Cadence Design Systems. Tato firma za jeho vedení ilegálně vyvážela zboží do Číny. Po tomto oznámení klesly akcie Intelu o asi 3 %.
