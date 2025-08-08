Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Donald Trump chce, aby odstoupil generální ředitel Intelu Lip-Bu Tan

Donald Trump chce, aby odstoupil generální ředitel Intelu Lip-Bu Tan

Jan Fikar
Dnes
Lip-Bu Tan Autor: Intel

Americký prezident Donald Trump včera napsal na Truth Social, aby odstoupil generální ředitel Intelu Lip-Bu Tan. Problémem jsou zřejmě předchozí vazby na Čínu před příchodem do Intelu.

Tan založil Walden International a investoval do čínského polovodičového průmyslu, přičemž některé z těchto firem jsou spojovány s čínskou armádou. Tan také figuroval ve vedení Cadence Design Systems. Tato firma za jeho vedení ilegálně vyvážela zboží do Číny. Po tomto oznámení klesly akcie Intelu o asi 3 %.

(zdroj: slashdot)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

TO CHCI