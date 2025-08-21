DuckDuckGo přidává GPT-5 mini do své služby Duck.Ai

Služba Duck.ai nyní nabízí také nejnovější jazykový model GPT-5 společnosti OpenAI. Ten byl spuštěn teprve před několika týdny a slibuje řadu vylepšení a vyšší výkon při generování odpovědí. Uživatelé jej zpočátku velmi kritizovali, protože prý jen dohání konkurenci a dělá mnoho chyb. OpenAI poté svůj model upravila, aby se choval lépe.
Nyní máte možnost GPT-5 mini vyzkoušet ve službě Duck.ai, která patří do portfolia DuckDuckGo, nevyžaduje registraci a nabízí anonymní přístup k několika různým modelům.
Tvoje chaty jsou soukromé a nikdy se neukládají ani nepoužívají k trénování modelů umělé inteligence, uvádí provozovatelé na svém webu.
GPT-5 se nyní připojuje k řadě nabízených jazykových modelů v Duck.ai, přičemž k dispozici je stále také GPT-4o mini, spolu s Llama 4 Scout, Claude Haiku 3.5 a Mistral Small 3.