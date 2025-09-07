Root.cz  »  Video  »  Editor Google Vids zadarmo v základnej verzii

Editor Google Vids zadarmo v základnej verzii

johny
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Google Vids Autor: Google

Google sprístupnil koncom augusta zadarmo video editor Google Vids pre všetkých používateľov s Google účtom. Google Vids je online nástroj na tvorbu a úpravu videí integrovaný do ekosystému Google Workspace, ponúkajúci jednoduché používanie podobné Google Slides alebo Canva. Služba umožňuje vytvárať videá z predpripravených šablón, nahrávať vlastné klipy, pridávať obrázky, hudbu, texty, efekty a upravovať prechody medzi scénami.

V bezplatnej verzii je dostupný základný editor s viac než stovkou šablón na rôzne typy videí (napr. návodové, dokumentárne, oslavy). Je možné nahrávať a upravovať videá do dĺžky 10 minút a pridať do videa maximálne 50 videí a 50 audio objektov (hudba, zvukové efekty, hlasové komentáre).

Bezplatná verzia však neobsahuje pokročilé AI funkcie, ktoré sú dostupné iba pre predplatiteľov. Medzi platené funkcie patria generovanie videí z textových promptov, AI avatary čítajúce skripty s presnou synchronizáciou pier, automatické strihanie preklepov a páuz a generovanie obrazov do videí.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

johny

Témata:

Dále u nás najdete

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Podpora v nezaměstnanosti bude v roce 2026 vyšší

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI