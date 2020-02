 »   »  Elementary OS chce AppCenter pro každý Linux

Jan Fikar

V roce 2017 vytvořil Elementary OS po úspěšné crowdfundingové kampani obchod s aplikacemi s možností zaplať kolik chceš. Nyní běží nová kampaň na IndieGoGo, která má vytvořit podobný obchod AppCenter, ale pro každý Linux. Kampaň chce vybrat 10 tisíc dolarů a je již na 82 %, přitom zbývá ještě 28 dní. Pokud přispějete 10 dolarů, bude vaše jméno ve zdrojovém kódu, pokud přispějete 25 dolarů, získáte předběžný přístup do obchodu.

Balíčky by měly být založeny na Flatpaku. Aplikace budou před přidáním do obchodu kontrolovány, jestli neprovádí něco ošklivého. AppCenter by se mohl stát možností, jak by vývojáři aplikací mohli získat finanční prostředky.

(zdroj: slashdot)