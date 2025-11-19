Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Eugen Rochko odstupuje z pozice ředitele a převádí Mastodon na neziskovou organizaci

Eugen Rochko, zakladatel a generální ředitel společnosti Mastodon gGmbH, oznámil svou rezignaci. Tento krok je součástí širší transformace organizace na neziskovou strukturu. Po téměř 10 letech odstupuji z funkce generálního ředitele společnosti Mastodon a převádím své vlastnictví ochranné známky a dalších aktiv na neziskovou organizaci Mastodon, oznámil Rochko.

Eugen Rochko si uvědomuje, že Mastodon je větší než jeho zakladatel. Přestože podstata projektu je decentralizovaná, je pro komunitu výhodné zajistit, aby projekt zůstal dlouhodobě věrný svým hodnotám. Existuje příliš mnoho příkladů, kdy ego zakladatelů sabotuje prosperující komunity, a i když bych se rád považoval za výjimku, chápu, proč lidé dávají přednost lepším ochranným opatřením, dodává Rochko.

Celý plán byl představen na začátku letošního roku a jeho cílem je zajistit dlouhodobou udržitelnost celého projektu. Toto rozhodnutí také poskytuje Rochkovi určitý oddech po desetiletém plném nasazení při práci pro firmu. Sám přiznává, že ho celá záležitost velmi vyčerpává a dlouhodobě stresuje. Chce se proto stáhnout do pozadí a zůstat u projektu jen jako poradce. Stále zůstávám, i když spíše v poradní a méně veřejné roli.

Mastodon se v budoucnu bude rozvíjet pod belgickou mezinárodní neziskovou organizací (AISBL), která bude spravovat ochrannou známku a další majetek. 

Mastodon je decentralizovaná sociální síť složená z mnoha nezávislých serverů (instancí), které spolu komunikují pomocí otevřeného protokolu ActivityPub. Uživatelé se registrují na konkrétní instanci, ale mohou sledovat a komunikovat s lidmi na jiných instancích, čímž vzniká „federace“ podobná e‑mailu. Na rozdíl od centralizovaných platforem nepatří Mastodon jedné firmě a moderování a pravidla se liší mezi instancemi.

