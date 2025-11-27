Europoslanci doporučují státům zákaz sociálních sítí pro osoby mladší 16 let

Poslanci Evropského parlamentu vyzvali členské státy k výraznému zvýšení ochrany nezletilých na internetu, včetně zákazu vstupu na sociální sítě pro osoby mladší 16 let. Rezoluce je pro členské státy právně nezávazná a jde spíše o doporučení.
Evropský parlament zprávu odsouhlasil poměrem 493 hlasů pro ku 92 proti. Kromě zavedení věkové hranice 16 let pro využívání sociálních sítí, platforem pro sdílení videí či společníků s umělou inteligencí (AI) vyzývá také k zákazu nejnebezpečnějších návykových praktik na internetu u mladistvých. Jde například o nekonečné scrollování, automatické přehrávání obsahu, systémy odměňování či škodlivé praktiky s prvky hazardních her.
Zpráva rovněž vyzývá k co nejrychlejšímu řešení etických a právních rizik, která přinášejí nástroje AI včetně takzvaných deepfakes, chatbotů plnících funkci společníků, AI agentů či svlékacích aplikací využívajících AI, které vytvářejí zmanipulované snímky osob bez jejich souhlasu.
Z českých europoslanců hlasovali pro návrh Jan Farský (STAN), Danuše Nerudová (STAN), Ondřej Kolář (TOP09) a Luděk Niedermayer (TOP09) z frakce Evropské lidové strany jakož i Jaroslav Bžoch (ANO) z frakce Patrioti pro Evropu. Proti byli Ondřej Krutílek, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropských konzervativců (ECR) a také Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených. Další se zdrželi nebo nehlasovali.
Kritici se obávají, že nová praxe by mohla vést ke ztrátě anonymity na internetu, izolaci mladistvých od informací a vyjadřují pochybnosti ohledně celkové přiměřenosti takovéhoto opatření.