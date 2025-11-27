Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Europoslanci doporučují státům zákaz sociálních sítí pro osoby mladší 16 let

Europoslanci doporučují státům zákaz sociálních sítí pro osoby mladší 16 let

Dnes
Evropský parlament

Poslanci Evropského parlamentu vyzvali členské státy k výraznému zvýšení ochrany nezletilých na internetu, včetně zákazu vstupu na sociální sítě pro osoby mladší 16 let. Rezoluce je pro členské státy právně nezávazná a jde spíše o doporučení.

Evropský parlament zprávu odsouhlasil poměrem 493 hlasů pro ku 92 proti. Kromě zavedení věkové hranice 16 let pro využívání sociálních sítí, platforem pro sdílení videí či společníků s umělou inteligencí (AI) vyzývá také k zákazu nejnebezpečnějších návykových praktik na internetu u mladistvých. Jde například o nekonečné scrollování, automatické přehrávání obsahu, systémy odměňování či škodlivé praktiky s prvky hazardních her.

Zpráva rovněž vyzývá k co nejrychlejšímu řešení etických a právních rizik, která přinášejí nástroje AI včetně takzvaných deepfakes, chatbotů plnících funkci společníků, AI agentů či svlékacích aplikací využívajících AI, které vytvářejí zmanipulované snímky osob bez jejich souhlasu.

Z českých europoslanců hlasovali pro návrh Jan Farský (STAN), Danuše Nerudová (STAN), Ondřej Kolář (TOP09) a Luděk Niedermayer (TOP09) z frakce Evropské lidové strany jakož i Jaroslav Bžoch (ANO) z frakce Patrioti pro Evropu. Proti byli Ondřej Krutílek, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropských konzervativců (ECR) a také Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených. Další se zdrželi nebo nehlasovali.

Kritici se obávají, že nová praxe by mohla vést ke ztrátě anonymity na internetu, izolaci mladistvých od informací a vyjadřují pochybnosti ohledně celkové přiměřenosti takovéhoto opatření.

