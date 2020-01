 »   »  Fedora 32 bude mít rychlejší Python přeložený s -fno-semantic-interposition

Jan Fikar

Fedora 32 bude mít Python 3 přeložený s parametrem -fno-semantic-interposition , což zvyšuje výkon od 5 % až do 27 %. A to i když jsou použity LTO a PGO. Nevýhodou je nemožnost použití LD_PRELOAD. Fedora 32 by měla vyjít v dubnu.

(zdroj: phoronix)